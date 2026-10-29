«Закрой свой рот»: Анна Линникова жёстко поставила Валентину Алексееву на место

29 октября 2026, 13:07

Анна Линникова призвала Валентину Алексееву закрыть рот и не позорить вуз

Анна Линникова (Фото: Instagram* / @anna__linnikova)

Конфликт между бывшими обладательницами титула «Мисс Россия» Анной Линниковой и Валентиной Алексеевой разгорелся с новой силой. После интервью Лауре Джугелии Валентина заявила, что её коллега живёт скандалами. В ответ Анна опубликовала эмоциональное видео и резко высказалась в адрес соперницы.





Линникова напомнила о высказывании Алексеевой на тему депрессии и раскритиковала её за публичные заявления по столь серьёзному вопросу. По мнению Анны, подобные слова могут повлиять не только на репутацию самой модели, но и на отношение к университету, с которым она связана.





«Валька, закрой свой тупорылый рот, особенно когда говоришь обо мне. А то ты скажешь, что депрессии не существует, и потом весь интернет обсуждает твою тупость», — заявила Линникова.