«Это лотерея»: Светлана Степановская рассказала, почему отказывается от ролей

29 октября 2026, 13:37

Светлана Степановская объяснила, почему актёры не всегда получают желанные роли

Светлана Степановская (Фото: Instagram* @stepankovskaya_sveta)

Актриса Светлана Степановская, известная по сериалам «Первый номер» и «13-я клиническая. Начало», рассказала, как часто ей приходится отказываться от ролей.





В беседе с Леди Mail артистка призналась, что недавно она отказалась от съёмок в комедийном полнометражном фильме в Саратове, потому что не была до конца уверена в предложении.

«Такое случается, когда не видишь себя в предложенной роли. Но ведь мы далеко не всегда получаем то, чего хотим. В нашей профессии многое зависит от везения — это своего рода лотерея. На роли пробуются талантливые артисты, но в итоге важнее то, кого видят в образе режиссёр, телеканал, платформа или продюсеры», — отметила Светлана.