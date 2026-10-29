«Это лотерея»: Светлана Степановская рассказала, почему отказывается от ролей
Светлана Степановская объяснила, почему актёры не всегда получают желанные роли
Актриса Светлана Степановская, известная по сериалам «Первый номер» и «13-я клиническая. Начало», рассказала, как часто ей приходится отказываться от ролей.
В беседе с Леди Mail артистка призналась, что недавно она отказалась от съёмок в комедийном полнометражном фильме в Саратове, потому что не была до конца уверена в предложении.
«Такое случается, когда не видишь себя в предложенной роли. Но ведь мы далеко не всегда получаем то, чего хотим. В нашей профессии многое зависит от везения — это своего рода лотерея. На роли пробуются талантливые артисты, но в итоге важнее то, кого видят в образе режиссёр, телеканал, платформа или продюсеры», — отметила Светлана.По мнению Степановской, представление артиста о себе в роли не всегда совпадает с тем, как его воспринимают другие. Актриса подчеркнула, что такое происходит часто и расстраивает.