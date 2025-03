Аарон Гудвин разводится с женой, которая хотела нанять киллера для его убийства

«Я выросла из такого рода съёмок. Более не хочу ни в чём таком участвовать», — заявила она.

Обеспечила себе безбедную старость



Саша Грей (Фото: Вконтакте, @sashagrey)



Написала эротический роман и участвовала в автопробеге по России

Саша Грей (Фото: Вконтакте, @sashagrey)

Чем сегодня занимается Саша Грей

Многие тогда думали, что Саша лишь пытается привлечь внимание к своей персоне, но оказалось, что это не так. Как живёт Саша Грей после головокружительной карьеры в порноиндустрии — в материалеЗа съёмки в фильмах для взрослых Саша Грей получала неплохие гонорары. По разным оценкам, за всю карьеру она заработала более 30 млн долларов. У Грей есть шикарный особняк в Лос-Анджелесе, несколько автомобилей.В мае 2013 года была опубликована первая часть эротической трилогии Саши Грей «Общество Жюльетты» (The Juliette Society). По её словам, данный роман можно считать отчасти автобиографическим. В 2016 году вышла вторая часть под названием The Janus Chamber, а в 2018-м — завершающая The Mismade Girl.Также в мае 2013 года Саша Грей приезжала в Россию. Она прибыла во Владивосток, чтобы совершить автопробег на машине Lada Kalina из Хабаровска в Читу. Однако уже в Хабаровске машина сломалась. Саше пришлось пересесть на самолёт до Иркутска, а затем на автомобиль Volkswagen Polo («Ладу» было решено выставить на виртуальный аукцион). По дороге в Москву она посетила Екатеринбург, Сочи и Краснодар.Саша активно ведёт блог и социальные сети, продаёт свой мерч, путешествует. Что касается личной жизни, Грей воздерживается от комментариев.«Свечки мне за упокой ставили»: Ирина Дубцова ответила назвавшему ее «сбитой летчицей» Прохору Шаляпину«Не явилась на опознание тела Яниса»: Друг Тиммы осудил поведение Анны Седоковой Звезду «Каменской» Елену Яковлеву госпитализировали в Москве*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.