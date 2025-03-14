Аарон Гудвин разводится с женой, которая хотела нанять киллера для его убийства

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Актер Аарон Гудвин подал на развод с супругой, которая искала киллера, чтобы убить его, пишет журнал The Voice.
48-летний Гудвин вполне ожидаемо обратился в суд штата Невада с иском о разводе после ареста супруги за планирование его убийства. Мужчина призвал судью не присуждать никому алименты по этому делу, а также потребовал, чтобы расходы на адвоката легли на плечи пока еще законной жены.
Напомним, Викторию арестовали на прошлой неделе. Тогда стало известно о том, что женщина написала заключенному из Флориды о своих планах на убийство мужа. Сотрудники колонии нашли телефон и увидели переписку.
Сообщником супруги актера был мужчина, отбывающий срок за убийство матери. Она уже успела перечислить ему деньги на покупку телефона, чтобы тот мог найти киллера на свободе. За убийство Гудвина женщина была готова заплатить 11,5 тысяч долларов.
Сама же Виктория заявляет, что не собиралась убивать мужа, а просто фантазировала об этом с новым знакомым.
Пара поженилась в 2020 году.
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«Наши взгляды, вкусы, симпатии и антипатии стали несовместимы до такой степени, что мы больше не можем жить вместе как муж и жена», — говорится в заявлении Гудвина.
Напомним, Викторию арестовали на прошлой неделе. Тогда стало известно о том, что женщина написала заключенному из Флориды о своих планах на убийство мужа. Сотрудники колонии нашли телефон и увидели переписку.
Сообщником супруги актера был мужчина, отбывающий срок за убийство матери. Она уже успела перечислить ему деньги на покупку телефона, чтобы тот мог найти киллера на свободе. За убийство Гудвина женщина была готова заплатить 11,5 тысяч долларов.
Сама же Виктория заявляет, что не собиралась убивать мужа, а просто фантазировала об этом с новым знакомым.
Пара поженилась в 2020 году.
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Элина Позднякова