Звезду «Каменской» Елену Яковлеву госпитализировали в Москве

Елена Яковлева (Фото: кадр из фильма «Чебурашка»)
64-летнюю актрису Елену Яковлеву экстренно госпитализировали в Москве, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Артистка пожаловалась на сильные боли в животе. Предварительно, у неё — заболевание брюшной полости и новообразование в печени. В настоящее время Яковлевой предстоит терапия. Пока что актриса будет находиться под наблюдением врачей.
В 2014 году Елена признавалась, что перенесла клиническую смерть во время операции по удалению язвы желудка. В то время у нее неожиданно ухудшилось самочувствие во время выступления на сцене.
Елена Яковлева является народной артисткой РФ, она принимала участие в съемках фильма «Интердевочки», играла в «Петербургских тайнах», «Последнем богатыре», «Чебурашке» и ещё в более чем 100 картинах.
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В 2014 году Елена признавалась, что перенесла клиническую смерть во время операции по удалению язвы желудка. В то время у нее неожиданно ухудшилось самочувствие во время выступления на сцене.
Елена Яковлева является народной артисткой РФ, она принимала участие в съемках фильма «Интердевочки», играла в «Петербургских тайнах», «Последнем богатыре», «Чебурашке» и ещё в более чем 100 картинах.
Ранее звезда «Ворониных», актриса Екатерина Волкова намекнула на развод после 15 лет брака,
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Ольга Енгалычева