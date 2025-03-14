«Не явилась на опознание тела Яниса»: Друг Тиммы осудил поведение Анны Седоковой

Певица Анна Седокова, кажется, уже вполне оправилась от трагедии, произошедшей с её бывшим мужем баскетболистом Янисом Тиммой. Она снова выступает с концертами, обновляет соцсети, что причиняет боль и страдания близким покойного спортсмена.