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«Не явилась на опознание тела Яниса»: Друг Тиммы осудил поведение Анны Седоковой

Друг погибшего Яниса Тиммы Гатис считает Анну Седокову циничной и корыстной
Анна Седокова (Фото: Инстагарм* @annasedokova)

Анна Седокова (Фото: Инстагарм* @annasedokova)

Певица Анна Седокова, кажется, уже вполне оправилась от трагедии, произошедшей с её бывшим мужем баскетболистом Янисом Тиммой. Она снова выступает с концертами, обновляет соцсети, что причиняет боль и страдания близким покойного спортсмена.
Друг Яниса Гатис Лининьш возмущён тем, что артистка продолжает якобы жить так, как будто Яниса вообще не было на свете и в её жизни.

«Прошло почти три месяца, какие мучительные дни для многих… У многих еще не высохли слезы… А один человек рассказывает о маленьких шагах в своей жизни… О песнях, о том, как сильно ей было больно», — приводит слова Гатиса издание StarHit.

Он заявляет, что певица до сих пор не ответила на многие вопросы, которые столь мучительны и неразрешимы для близких Тиммы. Например, о чем они говорили по телефону, когда он был еще жив, в 23:35? Почему Анна не отдаёт ни один из телефонов Яниса ни родным, ни полиции? Почему так и не передала родителям ни одной из личных вещей бывшего супруга?

«Что уже говорить о том, что Анна не то чтобы помочь с оплатой похорон, она даже не явилась на опознание тела Яниса», — удивляется Лилиньш.

Анна действительно не комментировала ни один из пунктов, которые отметил друг баскетболиста. Певица лишь рассказывала о том, что творилось у неё на душе. Она уже анонсировала выход новой песни о покойном бывшем муже.

Анна Седокова (Фото: Инстагарм* @annasedokova)

«В ней будет мой ответ и моя история. В ней все. О нас, обо мне. Я долго молчала и никто не знает, что я чувствовала», — рассказала артистка.

Гатис Лилиньш также затронул вопрос наследства Тиммы. По его словам, Седокова умышленно игнорирует подписание документов, которые подтвердят, что они с Янисом официально разведены и по российским, и по американским законам (баскетболист долго жил и играл в США - прим. ред.). Это препятствует родителям и ребенку Яниса от первого брака претендовать на его наследство.

«Анна не только избегает подписания бумаг, но также нанимает адвокатов, которые всяческими путями оттягивают этот вопрос. Так как срок вступления в наследство в России — 6 месяцев. Так о чем будет эта песня? Будет ли у неё счастливый конец? Вряд ли», — заключил Лининьш.

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Звезду «Каменской» Елену Яковлеву госпитализировали в Москве
Актрису Елену Яковлеву экстренно госпитализировали в Москве
14 марта 2025, 11:19

Елена Яковлева (Фото: кадр из фильма «Чебурашка»)

64-летнюю актрису Елену Яковлеву экстренно госпитализировали в Москве, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Артистка пожаловалась на сильные боли в животе. Предварительно, у неё — заболевание брюшной полости и новообразование в печени. В настоящее время Яковлевой предстоит терапия. Пока что актриса будет находиться под наблюдением врачей.

В 2014 году Елена признавалась, что перенесла клиническую смерть во время операции по удалению язвы желудка. В то время у нее неожиданно ухудшилось самочувствие во время выступления на сцене.

Елена Яковлева является народной артисткой РФ, она принимала участие в съемках фильма «Интердевочки», играла в «Петербургских тайнах», «Последнем богатыре», «Чебурашке» и ещё в более чем 100 картинах.

Ранее звезда «Ворониных», актриса Екатерина Волкова намекнула на развод после 15 лет брака,

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#операция
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«С коляской и блинами»: Психоаналитик объяснила, почему SNAMAN и Мизулина не смогут построить здоровую семью
Психоаналитик Смолярчук: SNAMAN и Мизулина построить здоровую семью не смогут
14 марта 2025, 11:14

SHAMAN/ Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

Не успел SNAMAN публично заявить о любовных отношениях с Екатериной Мизулиной, как в сети стали появляться догадки о скором рождении ребенка у пары. Насколько возможно построить здоровый семейный союз, имея такие загруженные графики?
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что представить SHAMANа и Екатерину Мизулину в классической семейной системе затруднительно.

«Екатерина Мизулина делает блистательную карьеру чиновника, совмещает это со своей женственностью и нежностью, что очень редко случается. Шаман при этом тоже выглядит достаточно маскулинным представителем, и хочется дальше продолжать, представлять, как они гуляют в парке с коляской, как кормят малыша, как умиляются его развитию. Но, к сожалению, представить классической семьей затруднительно, потому что центральной фигурой их жизни является самоопределение и мощные карьерные амбиции», — пояснила эксперт.

По ее словам, этот союз как семью в понимании российской духовности толковать сложно.

«Вот представьте, как Екатерина Мизулина готовит SHAMANу блины. Она может попросить об этом свою помощницу, а постирает ей стиральная машина, а уберется приходящая домработница, а с детьми будет сидеть няня и воспитывать их станет психолог. Это будет не семья, а союз двух амбициозных талантливых людей», — объяснила психоаналитик.

Ирина Смолярчук добавила, что отношения SHAMANа и Мизулиной можно назвать союзом двух амбициозных титанов, которые будут помогать друг другу, и в этом союзе, возможно, найдётся место ребёнку, но представлять их в классическом понимании семьи не представляется возможным.

«Когда два титана друг об друга создают поле, чтобы как-то расслабиться, заняться любовью, почувствовать себя в безопасности, посидеть друг у друга на ручках. Но поскольку у них есть вот эти жесткие амбиции, то их история любви может страдать. Говоря по-человечески, такие союзы с точки зрения понимания российской духовной семьи нестабильны», — заключила специалист.

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Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова намекнула на развод
14 марта 2025, 11:01

Екатерина Волкова (Фото: Telegram @ekaterinavolkovaactress)

Звезда «Ворониных», актриса Екатерина Волкова намекнула на развод после 15 лет брака, написав интригующий пост в Telegram-канале.
«Сегодня случилось сразу два события, которые, похоже, разделят мою жизнь на «до» и «после». Знаете, то самое ощущение, когда понимаешь: дальше всё будет иначе. С одной стороны, шаг вперёд, новый этап и все дела, а с другой — полная неизвестность и лёгкая тревога», — написала Волкова.

К публикации она добавила фото с двумя паспортами.
Фото: Telegram @ekaterinavolkovaactress
Волкова отметила, что перемены часто положительно влияют на человека, заставляют многое пересмотреть и стать сильнее.

Екатерина отметила, что подробности приведет позже, а пока попросила подписчиков «держать пальчики».

Поклонники сразу предположили, что актриса намекает на развод, другие решили, что речь идет о венчании, смене фамилии или переезде в другую страну.

Волкова предположения подписчиков комментировать не стала.

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#жизнь
#фото
#развод
#актриса
#тревога
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«Мы теряли сознание на похоронах»: Мария Кохно рассказала о прощании с Либерж Кпадону
14 марта 2025, 10:41

Мария Кохно (Кадр из видео: Телеграм @marykohno888)

Бывшая участница «Дома-2» певица Либерж Кпадону внезапно скончалась год назад. Её коллега по проекту и подруга Мария Кохно вспомнила о том, как проходило прощание и похороны телезвезды.
Тело Либерж было обнаружено только через 41 день после её смерти. Хозяин квартиры, которую снимала Кпадону, пришёл проверить показания счётчиков и нашёл мёртвую девушку. В в студии ток-шоу «Пусть говорят» Мария рассказала, что была уверена, что её подруга уехала к родителям, чтобы восстановиться после стресса. Либерж собиралась удалить новообразование в лёгком, но потом передумала делать операцию.

Причиной смерти певицы эксперты назвали остановку сердца. Говорили, что к плачевному результату привело то, что девушка злоупотребляла алкоголем на фоне приёма сильных препаратов. Друзья говорили, что Либерж всегда старалась переживать трудные моменты в одиночестве. Она просила знакомых оставить ее и не беспокоить.

Либерж Кпадону (Кадр из видео: Телеграм @Libergikk)

Новость о гибели 40-летней звезды стала настоящим шоком для ее близких. Во время прощания с Кпадону ее друзья едва сдерживали эмоции.

«Когда соседи говорят, что мы не забили тревогу... Ну извините! А сами-то что? Мы, когда хоронили Либерж, мы просто стоять рядом не могли! Мы теряли сознание! Неужели это нельзя было почувствовать?!» — возмущалась Кохно.

Во время поминок друзья Либерж сделали несколько снимков, что тогда многих очень возмутило. Пользователи Сети сочли это неуместным. Мария пояснила, что Кпадону навсегда осталась в их памяти светлым и радостным человеком. Именно из уважения к её памяти её близкие и коллеги даже нашли в себе силы улыбнуться на фотографии, заключила Кохно.

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«Слепая была и ничего не видела»: Курбан Омаров обратился к недавно родившей жене Валерии
Супруга Курбана Омарова призналась, что обожает шутки мужа
14 марта 2025, 10:34

Валерия и Курбан Омаровы (Фото: Telegram @zimatut)

Супруга Курбана Омарова выложила в сеть видео, где муж выражает к ней свою любовь своеобразными словами, однако девушка призналась, что любит шутки своего избранника.
Так, Валерия опубликовала архивное видео из совместного путешествия. На кадрах девушка стоит замёрзшая с мороженым. Курбан был в восторге от этой сцены.
«Как такая красивая прибилась ко мне? Что, слепая была и ничего не видела? Как так получилось, что мне досталась?» — сказал Омаров.

Сама же девушка отметила, что обожает юмор своего мужа.

«А еще я невероятно рада, что сквозь года мы только приумножили наши чувства и с таким же трепетом относимся друг к другу!», — сообщила она подписчикам.

Совсем недавно в семье Омаровых произошло важное событие – у них родился сын. Имя ребёнка супруги пока не раскрывают, но Валерия периодически делится эмоциями от материнства. У девушки это первый ребёнок, а у Курбана – третий. В браке с Аллой Воденко у него родился сын Омар, а от Ксении Бородиной он имеет дочь Теону.

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