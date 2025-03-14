«Не явилась на опознание тела Яниса»: Друг Тиммы осудил поведение Анны Седоковой

Анна Седокова (Фото: Инстагарм* @annasedokova)
Певица Анна Седокова, кажется, уже вполне оправилась от трагедии, произошедшей с её бывшим мужем баскетболистом Янисом Тиммой. Она снова выступает с концертами, обновляет соцсети, что причиняет боль и страдания близким покойного спортсмена.
Друг Яниса Гатис Лининьш возмущён тем, что артистка продолжает якобы жить так, как будто Яниса вообще не было на свете и в её жизни.
Он заявляет, что певица до сих пор не ответила на многие вопросы, которые столь мучительны и неразрешимы для близких Тиммы. Например, о чем они говорили по телефону, когда он был еще жив, в 23:35? Почему Анна не отдаёт ни один из телефонов Яниса ни родным, ни полиции? Почему так и не передала родителям ни одной из личных вещей бывшего супруга?
Анна действительно не комментировала ни один из пунктов, которые отметил друг баскетболиста. Певица лишь рассказывала о том, что творилось у неё на душе. Она уже анонсировала выход новой песни о покойном бывшем муже.
Анна Седокова (Фото: Инстагарм* @annasedokova)
Гатис Лилиньш также затронул вопрос наследства Тиммы. По его словам, Седокова умышленно игнорирует подписание документов, которые подтвердят, что они с Янисом официально разведены и по российским, и по американским законам (баскетболист долго жил и играл в США - прим. ред.). Это препятствует родителям и ребенку Яниса от первого брака претендовать на его наследство.
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«Прошло почти три месяца, какие мучительные дни для многих… У многих еще не высохли слезы… А один человек рассказывает о маленьких шагах в своей жизни… О песнях, о том, как сильно ей было больно», — приводит слова Гатиса издание StarHit.
Он заявляет, что певица до сих пор не ответила на многие вопросы, которые столь мучительны и неразрешимы для близких Тиммы. Например, о чем они говорили по телефону, когда он был еще жив, в 23:35? Почему Анна не отдаёт ни один из телефонов Яниса ни родным, ни полиции? Почему так и не передала родителям ни одной из личных вещей бывшего супруга?
«Что уже говорить о том, что Анна не то чтобы помочь с оплатой похорон, она даже не явилась на опознание тела Яниса», — удивляется Лилиньш.
Анна действительно не комментировала ни один из пунктов, которые отметил друг баскетболиста. Певица лишь рассказывала о том, что творилось у неё на душе. Она уже анонсировала выход новой песни о покойном бывшем муже.
Анна Седокова (Фото: Инстагарм* @annasedokova)
«В ней будет мой ответ и моя история. В ней все. О нас, обо мне. Я долго молчала и никто не знает, что я чувствовала», — рассказала артистка.
Гатис Лилиньш также затронул вопрос наследства Тиммы. По его словам, Седокова умышленно игнорирует подписание документов, которые подтвердят, что они с Янисом официально разведены и по российским, и по американским законам (баскетболист долго жил и играл в США - прим. ред.). Это препятствует родителям и ребенку Яниса от первого брака претендовать на его наследство.
«Анна не только избегает подписания бумаг, но также нанимает адвокатов, которые всяческими путями оттягивают этот вопрос. Так как срок вступления в наследство в России — 6 месяцев. Так о чем будет эта песня? Будет ли у неё счастливый конец? Вряд ли», — заключил Лининьш.
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* Запрещённая в России социальная сеть
Александр Бойцов