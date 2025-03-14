«Святая женщина везет тебя, ублюдка»: почему Павла Волю обвиняют в измене и как на это отреагировала Утяшева, личная жизнь артиста

Павел Воля ( фото: Instagram* / @pavelvolyaofficial)
Павел Воля — один из самых ярких и узнаваемых юмористов России. Его путь к славе начался с КВН, а сегодня он — ведущий резидент Comedy Club, успешный шоумен и телеведущий. Однако за блестящей карьерой и семейной идиллией скрываются и скандалы. 14 марта артисту исполняется 46 лет. О чем говорят поклонники Воли и почему его обвиняют в измене — расскажет «Радио 1».
Детство, юность и начало карьеры
Павел Воля родился 14 марта 1979 года в Пензе. Уже с детства он проявлял артистизм: любил гуманитарные науки, организовывал школьные дискотеки и играл в КВН. После школы поступил в Пензенский педагогический институт на факультет русского языка и литературы. Там он продолжил играть в КВН в команде «Валеон Дассон» вместе с Тимуром Родригезом и Леонидом Школьником. Команда добилась успеха в Первой лиге, но не смогла удержаться в Высшей.
В 2001 году Воля переехал в Москву. Вскоре он начал писать сценарии для Игоря Угольникова и вел ночное шоу на MTV. Именно эти проекты стали трамплином для его дальнейшей карьеры.
Павел Воля ( фото: Instagram* / @pavelvolyaofficial)
Павел Воля в Comedy Club
Настоящий успех пришел в 2005 году, когда Павел Воля стал ведущим нового для России проекта — Comedy Club. Его остроумие, сарказм и фирменная манера подшучивать над гостями сделали его визитной карточкой шоу. Особенно доставалось знаменитостям — их он разносил без стеснения.
Воля быстро стал одним из ключевых резидентов, наряду с Гариком Мартиросяном, Гариком Харламовым и Тимуром Батрутдиновым.
Телепроекты Павла Воли
Павел Воля стал не только звездой Comedy Club, но и успешным телеведущим. Он принимал участие во множестве проектов, среди которых:
- «Смех без правил» и «Убойная лига»;
- «Comedy Баттл» — шоу для молодых комиков;
- «Где логика?» — интеллектуальное развлекательное шоу, в котором он участвовал вместе с женой Ляйсан Утяшевой;
- «Студия Союз» и «Импровизация», где он был ведущим.
В 2019 году Павел Воля принял участие в проекте «Прожарка». Позже он возглавил шоу «Двое на миллион» (2020), а в 2021 году дал грандиозный концерт в «Крокус Сити Холл».
В 2023 году он запустил «Шоу Воли» и реалити «Выжить в Дубае», где впервые работал в паре с женой.
Павел Воля ( фото: Instagram* / @pavelvolyaofficial)
Личная жизнь и скандалы: почему Волю обвиняют в измене
Уже более 10 лет Павел Воля состоит в браке с Ляйсан Утяшевой. Они долго дружили, потом два года встречались, а в 2012 году поженились. Павел поддержал Ляйсан в трудный период после смерти ее мамы. Сейчас пара воспитывает двух детей, и комик не раз признавался, что ему невероятно повезло с женой.
Однако в 2020 году репутация Павла Воли как примерного семьянина оказалась под угрозой. В сети появилось фото, на котором он запечатлен в одном из ночных заведений в компании неизвестных девушек. Главным поводом для скандала стал тот факт, что снимок опубликовала девушка, якобы работающая в эскорт-индустрии. Она сопроводила пост загадочной подписью: «И как всё закончилось».
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Реакция публики оказалась неоднозначной. Некоторые поклонники были разочарованы поведением артиста, ведь за ним закрепилась репутация примерного семьянина. Другие же уверены: это не более чем провокация, а Павел просто оказался не в том месте, не в то время. Третьи же сочувствовали Ляйсан Утяшевой: «Бедная Ляйсан...» — писали пользователи
Как Павел Воля объяснил скандальное фото
Комик не стал игнорировать ситуацию и рассказал, как все было в действительности.
«В ресторане какая-то девочка исподтишка щелкнула меня за столом. Зачем-то выложила у себя в Instagram*. И фейк-ньюс накатали столько статей: "Изменщик", "Эскортница". Ко мне тоже прилетает эта новость. Читаю: "Я и 16-летняя эскортница"», — сказал он.
Кроме того, в эфире Comedy Club он признался, что первым делом подумал о реакции жены и решил сразу обсудить ситуацию.
«Думаю: "Вау! Надо Ляйсан рассказать, пока ей кто-то другой не рассказал". Прихожу домой. По глазам вижу, что она тоже прочитала. Сейчас будет экзамен и до хрена дополнительных вопросов», — признался телеведущий.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева ( фото: Instagram* / @pavelvolyaofficial)
Однако Утяшева отнеслась к скандалу с юмором. В отличие от публики, она не поверила слухам и поддержала мужа, несмотря на критику со стороны общественности.
«Выяснилось, что все женщины возненавидели меня. Когда мы летели из Питера, я зашел в самолет и увидел все эти лица. Я чувствовал, как весь самолет передает мне: "Святая женщина везет тебя, ублюдка". Стюардесса сказала Лясе: "Вам сыр, шампанского?". А мне просто кинула еду и ушла... Клянусь. Ляся пошла в туалет, ей стюардесса сказала: "Идите спокойно. Присмотрим за кобелищем"», — вспоминал Воля.
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