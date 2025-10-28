ABC: P. Diddy может выйти из тюрьмы досрочно
Американский рэпер Шон Комбс, более известный как P. Diddy, может выйти из тюрьмы досрочно — уже в мае 2028 года. Об этом сообщает телеканал ABC.
По информации СМИ, срок заключения артиста могут сократить на 12 месяцев, если суд удовлетворит прошение адвоката о переводе Комбса в тюрьму с более мягкими условиями и если он пройдёт курс реабилитации от наркотической зависимости.
«Комбс, как ожидается, выйдет из тюрьмы через три года… Федеральное бюро тюрем опубликовало предполагаемую дату освобождения Шона Комбса… которая назначена на 8 мая 2028 года, однако она может измениться», — отмечает телеканал.
Ранее суд в Нью-Йорке приговорил рэпера к 50 месяцам лишения свободы по обвинению в перевозке женщин для занятия проституцией. Прокуратура требовала более 11 лет заключения, защита просила ограничиться 14 месяцами. Помимо тюремного срока, на P. Diddy был наложен штраф в размере 500 тысяч долларов.