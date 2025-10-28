Достижения.рф

Российский рэпер выкрикнул экстремистский лозунг на концерте в Москве

Рэпер Icegergert выкрикнул «Жизнь ворам»* на концерте в Москве
Рэпер Icegergert (Фото: Инстаграм**/iceicegergert)

Рэпер Icegergert (настоящее имя — Георгий Гергерт) завершил выступление, подняв тост с фразой «Жизнь ворам»*, связанной с криминальной субкультурой «АУЕ»*. Соответствующее видео с выступления обнародовала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.



Концерт состоялся 26 октября в Москве. Стоит отметить, что ранее треки исполнителя подвергались лингвистической проверке на предмет наличия в нем пропаганды нацистской символики и символики экстремистских организаций, а также пропаганды наркотиков.

С просьбой изучить его творчество общественница в конце мая обращалась в МВД. В ее поле зрения артист попал после драки на одном из концертов.

Читайте также:

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0