«Это двойник»: Бритни Спирс попыталась оправдаться после пьяного вождения

28 октября 2025, 04:38

Бритни Спирс опровергла свою причастность к пьяному вождению в Калифорнии

Бритни Спирс (Фото: РИА Новости / Алексей Даничев)

Американская поп-исполнительница отреагировала на появившееся в интернете видео, где она водит автомобиль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет Super.





В своём блоге артистка категорически отрицает свою причастность к инциденту, утверждая, что на записи, сделанной в Калифорнии, запечатлена другая женщина.



«Если кому-то интересно — это не я, это двойник», — написала певица.