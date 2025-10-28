«Это двойник»: Бритни Спирс попыталась оправдаться после пьяного вождения
Бритни Спирс опровергла свою причастность к пьяному вождению в Калифорнии
Американская поп-исполнительница отреагировала на появившееся в интернете видео, где она водит автомобиль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет Super.
В своём блоге артистка категорически отрицает свою причастность к инциденту, утверждая, что на записи, сделанной в Калифорнии, запечатлена другая женщина.
«Если кому-то интересно — это не я, это двойник», — написала певица.Ситуация вызвала у певицы серьёзное эмоциональное напряжение. В последующих публикациях она поделилась переживаниями о потере уважения и постоянном давлении со стороны общественности. Несмотря на творческий кризис и утрату вдохновения, артистка попыталась продемонстрировать поклонникам свою творческую натуру, опубликовав архивные материалы.
Особое внимание Бритни уделила критике в адрес бывшего супруга Кевина Федерлайна, который недавно представил свои мемуары. По словам певицы, его постоянные обвинения и ложные заявления являются лишь способом заработка, а страдает от этого исключительно она сама.