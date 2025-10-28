Билеты на концерт Арбениной в Новосибирске почти раскупили после скандала
Выступление Дианы Арбениной, посвящённое 30-летию группы «Ночные снайперы», все-таки состоится в Новосибирске 7 декабря, несмотря на попытки его отменить.
По данным Om1 Новосибирск, мест в секторах на концерт Арбениной уже не осталось. В продаже есть несколько билетов на танцполе и в фан-зону.
Напомним, в феврале текущего года глава региональной организации «Союз отцов» Сергей Майоров призвал отменить выступление певицы в Новосибирске. Против этого также выступили бойцы СВО и сопредседатели отделения движения «Культурный фронт России» Новосибирской области.
Ранее концерты Арбениной уже отменяли в Саратове, Улан-Удэ, Чебоксарах, Ульяновске, Казани, Тольятти, Пятигорске, Краснодаре и Кузбассе. Тем не менее в Новосибирске артистка всё же выступит.
В 2014 году Арбенина выступила против вхождения Крыма в состав России. Летом того же года она дала концерт в Киеве, попросив прощения за своих российских коллег, которые не поддержали украинцев. В 2023 году певица заявила, что спецоперация на Украине является «трагедией» для России. Однако её концертная деятельность на родине продолжается и пользуется спросом среди поклонников.
