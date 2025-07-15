ABC: в США неизвестный украл жесткие диски с невыпущенными песнями Beyonce
В США неизвестный взломал автомобиль Jeep Wagoneer и похитил от туда два чемодана с жесткими дисками, на которых были еще невыпущенные песни Beyonce. Об этом сообщает ABC.
Об этом телекомпании сообщили в полиции города Атланта. Как отметили правоохранители, сейчас звезда должна находиться в турне Cowboy Carter Tour.
Напомним, что Beyonce — обладательница 32-х премий «Грэмми» и является рекордсменкой по этому показателю. Данная награда — одна из самых престижных в музыкальной сфере. К тому же певица — входит в число самых популярных и влиятельных американских исполнительниц. На данный момент продано свыше 200 миллионов ее записей.
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