ABC: в США неизвестный украл жесткие диски с невыпущенными песнями Beyonce

15 июля 2025, 05:50

Фото: iStock/Andrii Zastrozhnov

В США неизвестный взломал автомобиль Jeep Wagoneer и похитил от туда два чемодана с жесткими дисками, на которых были еще невыпущенные песни Beyonce. Об этом сообщает ABC.