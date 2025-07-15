«По всему миру разбросаны»: Олег Тактаров рассказал о том, как живут его дети

15 июля 2025, 04:47

Актер Олег Тактаров рассказал, что его дети разбросаны по всему миру

Олег Тактаров (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Бывший боец смешанных единоборств и актер Олег Тактаров рассказал о жизни своих детей. Как оказалось, последние разбросаны по всему миру.





Этим Тактаров поделился во время беседы с 5-tv.ru на Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле. По признанию актера, дети очень самостоятельные и могут неожиданно оказаться в разных странах.





«Первая все-таки моя мать, потом мои дети. Там дальше уже сестра, дядя, тетя. И дети мои по всей стране, по всему миру разбросаны. Они все очень самостоятельные», — говорит Тактаров.