«По всему миру разбросаны»: Олег Тактаров рассказал о том, как живут его дети
Актер Олег Тактаров рассказал, что его дети разбросаны по всему миру
Бывший боец смешанных единоборств и актер Олег Тактаров рассказал о жизни своих детей. Как оказалось, последние разбросаны по всему миру.
Этим Тактаров поделился во время беседы с 5-tv.ru на Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле. По признанию актера, дети очень самостоятельные и могут неожиданно оказаться в разных странах.
«Первая все-таки моя мать, потом мои дети. Там дальше уже сестра, дядя, тетя. И дети мои по всей стране, по всему миру разбросаны. Они все очень самостоятельные», — говорит Тактаров.
Дети спортсмена любят путешествовать с друзьями, что помогает им экономить. Таким образом они могут неожиданно приехать в Италию или Испанию. При этом если группой они тратят в районе 100 долларов, то по отдельности за это могли бы отдать кучу денег.
Тактаров рассказал и о том, что регулярно помогает финансово своему внуку. Как считает Олег, это входит в обязанности дедушки.