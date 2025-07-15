«Пришлось убегать от него огородами»: Анфиса Чехова рассказала о своем опыте на сайте знакомств
Анфиса Чехова рассказала о своем опыте на сайте знакомств
Несколько лет назад Анфиса Чехова из-за нехватки времени начала искать отношения на сайте знакомств. Как оказалось, опыт оказался не совсем удачным, ведь первые свидания у звезды прошли с мужчинами, которые не вызывали никакой симпатии. От одного из поклонников телеведущей пришлось даже убегать.
После регистрации Анфиса поставила лайк на несколько анкет. Понравившиеся мужчины запомнились Чеховой, ведь один не искал серьезных отношений, а другой оказался бывшим заключенным.
«Можно сказать, что я дважды сходила на свидания очень давно и это было не очень. Первый был человек с явной судимостью, потому что он выглядел и вел себя как зек. В конечном счете не хотел отпускать меня, пришлось убегать от него огородами и отсиживаться в кустах в ожидании такси. Второй мой опыт закончился встречей с мужчиной, который отвез меня в ресторан и радостно сообщил там, что он женат и ищет себе любовницу», — цитирует Анфису Starhit.
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Даже несмотря на негативный опыт, Чехова продолжила использовать приложения для знакомств. К тому же у нее есть удачные примеры образования пар с помощью таких сервисов. У звезды есть успешные подруги, которым удалось найти там мужей. Но бывает и так, что собеседник по ту сторону экрана может быть мошенником или женатым.
В итоге Анфисе все же удалось найти возлюбленного, которым оказался продюсер и актер Александр Злотопольский. Его она показала фанатам лишь в мае этого года. С артистом телеведущая познакомилась на одной из премий. После этого последовало первое свидание. Пара в отношениях состоит уже почти год.