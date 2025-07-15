«Пришлось убегать от него огородами»: Анфиса Чехова рассказала о своем опыте на сайте знакомств

15 июля 2025, 04:26

Анфиса Чехова рассказала о своем опыте на сайте знакомств

Анфиса Чехова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Несколько лет назад Анфиса Чехова из-за нехватки времени начала искать отношения на сайте знакомств. Как оказалось, опыт оказался не совсем удачным, ведь первые свидания у звезды прошли с мужчинами, которые не вызывали никакой симпатии. От одного из поклонников телеведущей пришлось даже убегать.





После регистрации Анфиса поставила лайк на несколько анкет. Понравившиеся мужчины запомнились Чеховой, ведь один не искал серьезных отношений, а другой оказался бывшим заключенным.





«Можно сказать, что я дважды сходила на свидания очень давно и это было не очень. Первый был человек с явной судимостью, потому что он выглядел и вел себя как зек. В конечном счете не хотел отпускать меня, пришлось убегать от него огородами и отсиживаться в кустах в ожидании такси. Второй мой опыт закончился встречей с мужчиной, который отвез меня в ресторан и радостно сообщил там, что он женат и ищет себе любовницу», — цитирует Анфису Starhit.