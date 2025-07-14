«Хочется любви безусловной»: Лариса Гузеева удивила публику новым образом
Лариса Гузеева предстала в новом образе
Летом этого года телеведущая Лариса Гузеева неожиданно привлекла к себе всеобщее внимание резкой сменой имиджа. Гузеева, экспериментируя со своей внешностью, часто подкидывала поклонникам фото для обсуждений. В этот раз новые снимки заслуженной артистки России удивили публику.
Гузеева выложила в личном блоге фото со своей собакой Жужей, на котором актриса улыбается и нежно смотрит на своего питомца.
«Человека любить сложнее, особенно с возрастом, когда узнаёшь цену каждому. Хочется любви безусловной, как в детстве с мамочкой...», — подписала артистка.На снимке телеведущую запечатлели в ресторане в ярко-оранжевой рубашке. Отсутствие макияжа и тёплый свет ламп делали лицо артистки моложавым и очаровательным, а окрашенные в седой цвет волосы Лариса собрала в небрежный пучок.
Гузееву засыпали приятными комплиментами, отметив её удачную смену имиджа и необычный цвет волос.