«Хочется любви безусловной»: Лариса Гузеева удивила публику новым образом

14 июля 2025, 22:52

Лариса Гузеева предстала в новом образе

Лариса Гузеева (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Летом этого года телеведущая Лариса Гузеева неожиданно привлекла к себе всеобщее внимание резкой сменой имиджа. Гузеева, экспериментируя со своей внешностью, часто подкидывала поклонникам фото для обсуждений. В этот раз новые снимки заслуженной артистки России удивили публику.





Гузеева выложила в личном блоге фото со своей собакой Жужей, на котором актриса улыбается и нежно смотрит на своего питомца.

«Человека любить сложнее, особенно с возрастом, когда узнаёшь цену каждому. Хочется любви безусловной, как в детстве с мамочкой...», — подписала артистка.