Аборт, усыновление детей и четыре неудачных брака: как сложилась личная жизнь звезды «Миража» Маргариты Суханкиной

7 февраля Павлу Бессонову исполняется 34 года. В детстве Павел Бессонов сталкивался с травлей из-за лишнего веса, но со временем именно его комплекция помогла ему получить роль добродушного кадета Перепечко. С тех пор многое изменилось: актер давно оставил этот образ в прошлом и сильно изменился внешне. О его болезни и причинах развода расскажет «Радио 1».