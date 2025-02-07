Аборт, усыновление детей и четыре неудачных брака: как сложилась личная жизнь звезды «Миража» Маргариты Суханкиной

Маргарита Суханкина (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Сегодня 60-летняя певица и экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина выглядит гораздо моложе своих лет. За последнее время артистка и сильно преобразилась благодаря похудению.
Как складывалась личная жизнь Маргариты Суханкиной, которая дважды побывала замужем и отстояла двоих приемных детей перед их биологическими родителями, расскажет редакция «Радио 1».
С бизнесменом Антуном Маруной из Хорватии Маргарита Суханкина познакомилась, когда отправилась стажироваться в Германию. Влюбленные достаточно скоро поженились. При этом семья мужа настояла на принятии католицизма. Какое-то время певица была счастлива и ни в чем не нуждалась, однако с течением времени ее брак стал разрушаться.
Супруг мечтал, чтобы жена сидела дома и растила детей, а Маргарита грезила сценой и не думала забрасывать карьеру. Когда она решилась перебраться к нему окончательно, то услышала страшные слова
Позже Маргарита сказала, что муж изменил ей, что и послужило финальной точкой в их отношениях. Брак продлился два года.
Вторым супругом Суханкиной стал музыкант Большого театра по имени Александр. Уже в то время у него были проблемы с алкоголем, однако артистка верила, что сможет ему помочь.
В один из дней Александр избил певицу, а затем заставил сделать аборт. Вскоре наступила вторая беременность, которой Маргарита сказала твёрдое «да» и ждала появление малыша на свет. К несчастью, на восьмом месяце беременности ребенок скончался в утробе матери.
Прийти в себя помог коллега-музыкант, за которого Суханкина вскоре вышла замуж. Правда, любовная лодка достаточно скоро разбилась о быт. Мужчина по имени Владимир был беспомощным и всегда обращался за советом к маме. Брак распался через несколько месяцев.
Третий мужем стал полковник в отставке — он оказался поклонником, желавшим познакомиться с кумиром юности. Знаменитость посчитала, что встретила любовь, но мужчина оказался ловелас и сразу после брака стал изменять ей.
В начале 2010-х исполнительница ещё пыталась забеременеть, однако медики запретили, так как это угрожало жизни Маргариты. В 2013 году было принято решение усыновить четырёхлетнего мальчика Сергея и трёхлетнюю Валерию.
За детьми Суханкина отправилась в детский дом Тюмени, где на тот момент проживали дети. Их биологические родители были лишены родительских прав, так как мать сильно пила, а отец был многократно судим.
После оформления документов Маргарита привезла детей в Московскую область, где проживала с родителями. Ей понадобилось много времени, сил и оптимизма, чтобы привести здоровье и психику ребят в порядок.
Спустя несколько лет в шоу «Пусть говорят» Андрея Малахова появились биологические родители Леры и Сережи, которые хотели забрать детей обратно. Для Суханкиной это был непростой период и настоящее испытание. Стоит отметить, что все закончилось благополучно.
Певица воспитала детей, как родных, а сегодня гордится наследниками и публикует их фотографии в социальных сетях.
После того, как Суханкина начала сольную карьеру, она решила изменить имидж, так как из-за стресса набрала много лишних килограмм. В итоге звезде сделали операцию по уменьшению желудка, а сама она начала делать уколы красоты и сменила прическу. В результате, со 100 кг она похудела до 70, начала правильно питаться и заниматься спортом.
Сегодня Маргарита Суханкина называет себя счастливым человеком и наслаждается жизнью. В конце 2010-х певица встретила долгожданного мужчину, с которым стала по-настоящему счастливой. Имени его звезда не раскрывает.
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Брак с иностранцем
С бизнесменом Антуном Маруной из Хорватии Маргарита Суханкина познакомилась, когда отправилась стажироваться в Германию. Влюбленные достаточно скоро поженились. При этом семья мужа настояла на принятии католицизма. Какое-то время певица была счастлива и ни в чем не нуждалась, однако с течением времени ее брак стал разрушаться.
Супруг мечтал, чтобы жена сидела дома и растила детей, а Маргарита грезила сценой и не думала забрасывать карьеру. Когда она решилась перебраться к нему окончательно, то услышала страшные слова
«Ты так долго ехала ко мне, что я больше не хочу тебя видеть», — сказал Маруна.
Маргарита Суханкина (Фото: Инстаграм* @margarita.sukhankina)
Позже Маргарита сказала, что муж изменил ей, что и послужило финальной точкой в их отношениях. Брак продлился два года.
Аборт и трагическая беременность
Вторым супругом Суханкиной стал музыкант Большого театра по имени Александр. Уже в то время у него были проблемы с алкоголем, однако артистка верила, что сможет ему помочь.
«Я забеременела в какой-то момент, после чего он устроил истерику, сказав, мол, родишь дебила, а ему надо зашиться, затем чиститься полгода. Грозился бросить меня. Я пришла к врачу, который заверил, что я рожу нормального ребёнка», — вспоминала Маргарита в программе «Судьба человека».
В один из дней Александр избил певицу, а затем заставил сделать аборт. Вскоре наступила вторая беременность, которой Маргарита сказала твёрдое «да» и ждала появление малыша на свет. К несчастью, на восьмом месяце беременности ребенок скончался в утробе матери.
Прийти в себя помог коллега-музыкант, за которого Суханкина вскоре вышла замуж. Правда, любовная лодка достаточно скоро разбилась о быт. Мужчина по имени Владимир был беспомощным и всегда обращался за советом к маме. Брак распался через несколько месяцев.
Третий мужем стал полковник в отставке — он оказался поклонником, желавшим познакомиться с кумиром юности. Знаменитость посчитала, что встретила любовь, но мужчина оказался ловелас и сразу после брака стал изменять ей.
Усыновление детей
В начале 2010-х исполнительница ещё пыталась забеременеть, однако медики запретили, так как это угрожало жизни Маргариты. В 2013 году было принято решение усыновить четырёхлетнего мальчика Сергея и трёхлетнюю Валерию.
За детьми Суханкина отправилась в детский дом Тюмени, где на тот момент проживали дети. Их биологические родители были лишены родительских прав, так как мать сильно пила, а отец был многократно судим.
После оформления документов Маргарита привезла детей в Московскую область, где проживала с родителями. Ей понадобилось много времени, сил и оптимизма, чтобы привести здоровье и психику ребят в порядок.
Дети Маргариты Суханкиной (Фото: Инстаграм* @margarita.sukhankina)
Спустя несколько лет в шоу «Пусть говорят» Андрея Малахова появились биологические родители Леры и Сережи, которые хотели забрать детей обратно. Для Суханкиной это был непростой период и настоящее испытание. Стоит отметить, что все закончилось благополучно.
Певица воспитала детей, как родных, а сегодня гордится наследниками и публикует их фотографии в социальных сетях.
Экстремальное похудение
После того, как Суханкина начала сольную карьеру, она решила изменить имидж, так как из-за стресса набрала много лишних килограмм. В итоге звезде сделали операцию по уменьшению желудка, а сама она начала делать уколы красоты и сменила прическу. В результате, со 100 кг она похудела до 70, начала правильно питаться и заниматься спортом.
Сегодня Маргарита Суханкина называет себя счастливым человеком и наслаждается жизнью. В конце 2010-х певица встретила долгожданного мужчину, с которым стала по-настоящему счастливой. Имени его звезда не раскрывает.
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