«Больше не могу»: Денис Матросов о ДТП с машиной ДПС

Денис Матросов (Фото: instagram*/denismatrosov)
Российский актер Денис Матросов находится в шоке после аварии с машиной ДПС. Как пишет StarHit, артист был за рулем Porshe, он повредил ногу.
«Сейчас выясняются все подробности происшествия. Больше сказать ничего не могу на данный момент», — прокомментировал Матросов журналистам.Ранее стало известно, что Матросов попал в ДТП в Москве. По предварительным данным, пострадал один сотрудник полиции. Как уточнили журналисты SHOT, все случилось в районе 11:00 утра.
По словам Матросова, с его супругой Оксаной Рудич-Каструбиной все хорошо.
Денис Матросов широко известен зрителю по сериалам «Остановка по требованию», «Две жизни» и «Кармелита».
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