Интимная пластика, скандал с Бузовой и потеря ребенка: судьба звезды «Дома-2» Ирины Пинчук

Ирина Пинчук (Фото: Инстаграм* @pinchuk_official)
Ирина Пинчук, некогда популярная участница телешоу «Дом-2», стала одной из немногих, кому удалось построить крепкие отношения и оставаться на слуху в медийном пространстве.
О том, как Ирина Пинчук стала знаменитой, чем занимается сегодня и на какую необычную операцию она решилась — в материале «Радио 1».
Ирина Пинчук родилась 11 февраля 1995 года в городе Унеча Брянской области. По слухам, маме Иры на момент рождения дочери было всего 15 лет.
Мать Инна и отец Евгений с ранних лет окружали девочку вниманием и заботой. Хотя семья Ирины имела средний достаток, дочку старались ни в чем не ограничивать.
В школе Пинчук не упускала возможности проявить себя. Девушка участвовала в сценках, играла в КВН и на протяжении четырех лет ходила в театральный кружок. Ее заветной мечтой была актерская карьера. Не сумев поступить в желаемое учебное заведение, Ирина поступила в технологической институт на специальность «товароведение и экспертиза качества потребительских товаров».
С юных лет Пинчук стремилась к финансовой независимости. С 13 лет она разносила газеты, продавала одежду на местном рынке, а с 18 лет работала продавцом-консультантом.
В анкете, которую заполняют все желающие попасть на телестройку, Ира написала, что ищет мужчину «для извращений». Такое заявление не могло остаться незамеченным, и в 2016 году яркая брюнетка стала участницей скандального реалити-шоу «Дом – 2: остров любви».
Пинчук в компании 12 девушек прилетела на Сейшелы, чтобы бороться за сердце заядлых холостяков Ивана Барзикова и Александра Задойнова. Скромная девушка с миловидными чертами лица и обворожительной улыбкой сразу стала фавориткой обоих «женихов».
Изначально Ирина отдавала предпочтение Ивану Барзикову, но когда она осознала, что не будет единственной для этого мужчины, то вскоре объявила себя парой с Александром Задойновым. Спустя пару дней красотка осознала, что рядом с Александром мысли ее полностью заняты Иваном и снова сошлась Барзиковым. Паре удалось дойти до финала и выиграть миллион на свадьбу. После острова ребята вернулись на поляну. Как оказалось, парень не простил Пинчук измену, спустя время пара рассталась, а девушка покинула проект.
Ирина вернулась на телестройку в 2018 году. Новым объектом внимания Пинчук стал Роман Гриценко. Вскоре чувства влюбленных охладели, а влюбленные разошлись. Ирина попыталась построить отношения с Саймоном Марданшиным, но и с ним не сложилось.
С Захаром Саленко, главным альфонсом проекта, Пинчук даже поехала на «остров любви». Она строила планы, но молодой человек неприятно удивил избранницу, изменив ей с Настей Ендальцевой. История закончилась дракой девушек и расставанием пары.
Следующим избранником любвеобильной девушки стал Валерий Блюменкранц. Пара неплохо ладила, но тут не выдержала сама Пинчук. Девушка просто сбежала от возлюбленного за периметр, а по возвращении объявила о возобновлении союза Пинчук – Гриценко.
И лишь в середине 2019 года Ирина нашла свое счастье. Ее избранником стал Арай Чобанян.
После того как Ирина и ее новый возлюбленный по «Дому-2» Арай Чобанян решили покинуть проект, они поселились в Москве.
В 2019 году Ирина и Арай решились на пластические операции. Ради проведения процедуры пара отправилась в Турцию. Здесь Пинчук увеличила грудь до 5-го размера, а Арай подкорректировал нос. Не все фанаты одобрили поступок экс-участницы телестройки. При росте 165 см и весе 56 кг большой размер бюста, по мнению некоторых фанатов, выглядит неуместно. В марте 2021 года стало известно, что Пинчук беременна. А в июне влюбленные сообщили: они поженились. В июле Ирина родила сына Давида.
В апреле 2023 года стало известно, что в семье скоро будет пополнение. Однако вторая беременность не оказалось легкой. У Ирины обнаружили патологию шейки матки.
1 декабря Пинчук и Чобанян объявили о рождении сына Алана.
Пребывание Ирины Пинчук в проекте «Дом-2» не было столь радужным. На фоне соперничества за сердце Романа Гриценко на «лобном месте» Бузова позволила себе резкие высказывания в адрес Ирины, обвинив девушку в изменах Валерию Блюменкранцу.
В ответ Пинчук задала вопрос Бузовой: «А ты как себя ведешь?». В результате между звездами произошел конфликт, после которого Ольга Бузова заплакала и покинула съемки.
После двух родов Ирина решилась на интимную пластику, о чем сообщила своим подписчикам в соцсетях. Судя по настрою Пинчук, ей совсем не было страшно.
Утром 3 февраля 2025 года Пинчук обратилась к фанатам и призналась, что чувствует себя отлично. Кроме того, Ира не стесняется открыто говорить о проделанной операции и ее результатах.
Читайте также:
Многочисленные пластики, измены мужа и переезд в Турцию: как сложилась жизнь звезды «Дома-2» Дарьи Пынзарь
Паспорт Украины, три замужества и мнение об СВО: куда пропала ведущая Жанна Бадоева
Виктория Боня откровенно высказалась о размере полового органа у партнера
*Запрещен в РФ
Биография
Ирина Пинчук родилась 11 февраля 1995 года в городе Унеча Брянской области. По слухам, маме Иры на момент рождения дочери было всего 15 лет.
Мать Инна и отец Евгений с ранних лет окружали девочку вниманием и заботой. Хотя семья Ирины имела средний достаток, дочку старались ни в чем не ограничивать.
В школе Пинчук не упускала возможности проявить себя. Девушка участвовала в сценках, играла в КВН и на протяжении четырех лет ходила в театральный кружок. Ее заветной мечтой была актерская карьера. Не сумев поступить в желаемое учебное заведение, Ирина поступила в технологической институт на специальность «товароведение и экспертиза качества потребительских товаров».
С юных лет Пинчук стремилась к финансовой независимости. С 13 лет она разносила газеты, продавала одежду на местном рынке, а с 18 лет работала продавцом-консультантом.
«Дом-2»
В анкете, которую заполняют все желающие попасть на телестройку, Ира написала, что ищет мужчину «для извращений». Такое заявление не могло остаться незамеченным, и в 2016 году яркая брюнетка стала участницей скандального реалити-шоу «Дом – 2: остров любви».
Пинчук в компании 12 девушек прилетела на Сейшелы, чтобы бороться за сердце заядлых холостяков Ивана Барзикова и Александра Задойнова. Скромная девушка с миловидными чертами лица и обворожительной улыбкой сразу стала фавориткой обоих «женихов».
Изначально Ирина отдавала предпочтение Ивану Барзикову, но когда она осознала, что не будет единственной для этого мужчины, то вскоре объявила себя парой с Александром Задойновым. Спустя пару дней красотка осознала, что рядом с Александром мысли ее полностью заняты Иваном и снова сошлась Барзиковым. Паре удалось дойти до финала и выиграть миллион на свадьбу. После острова ребята вернулись на поляну. Как оказалось, парень не простил Пинчук измену, спустя время пара рассталась, а девушка покинула проект.
Ирина вернулась на телестройку в 2018 году. Новым объектом внимания Пинчук стал Роман Гриценко. Вскоре чувства влюбленных охладели, а влюбленные разошлись. Ирина попыталась построить отношения с Саймоном Марданшиным, но и с ним не сложилось.
Ирина Пинчук и Арай Чобанян (Фото: Инстаграм* @pinchuk_official)
С Захаром Саленко, главным альфонсом проекта, Пинчук даже поехала на «остров любви». Она строила планы, но молодой человек неприятно удивил избранницу, изменив ей с Настей Ендальцевой. История закончилась дракой девушек и расставанием пары.
Следующим избранником любвеобильной девушки стал Валерий Блюменкранц. Пара неплохо ладила, но тут не выдержала сама Пинчук. Девушка просто сбежала от возлюбленного за периметр, а по возвращении объявила о возобновлении союза Пинчук – Гриценко.
И лишь в середине 2019 года Ирина нашла свое счастье. Ее избранником стал Арай Чобанян.
Брак с Араем Чобаняном
После того как Ирина и ее новый возлюбленный по «Дому-2» Арай Чобанян решили покинуть проект, они поселились в Москве.
В 2019 году Ирина и Арай решились на пластические операции. Ради проведения процедуры пара отправилась в Турцию. Здесь Пинчук увеличила грудь до 5-го размера, а Арай подкорректировал нос. Не все фанаты одобрили поступок экс-участницы телестройки. При росте 165 см и весе 56 кг большой размер бюста, по мнению некоторых фанатов, выглядит неуместно. В марте 2021 года стало известно, что Пинчук беременна. А в июне влюбленные сообщили: они поженились. В июле Ирина родила сына Давида.
Ирина Пинчук с семьей (Фото: Инстаграм* @pinchuk_official)
В апреле 2023 года стало известно, что в семье скоро будет пополнение. Однако вторая беременность не оказалось легкой. У Ирины обнаружили патологию шейки матки.
1 декабря Пинчук и Чобанян объявили о рождении сына Алана.
Скандал Пинчук с Бузовой
Пребывание Ирины Пинчук в проекте «Дом-2» не было столь радужным. На фоне соперничества за сердце Романа Гриценко на «лобном месте» Бузова позволила себе резкие высказывания в адрес Ирины, обвинив девушку в изменах Валерию Блюменкранцу.
«Я думаю, что у Пинчук были отношения, пока она встречалась с Валерой, еще с десятью парнями», — заявила ведущая.
В ответ Пинчук задала вопрос Бузовой: «А ты как себя ведешь?». В результате между звездами произошел конфликт, после которого Ольга Бузова заплакала и покинула съемки.
Интимная пластика
После двух родов Ирина решилась на интимную пластику, о чем сообщила своим подписчикам в соцсетях. Судя по настрою Пинчук, ей совсем не было страшно.
«Я вообще не волнуюсь, не переживаю. И в целом мне сказали, что если я буду хорошо себя чувствовать, то могу сегодня же поехать домой», — написала она в Telegram-канале.
Ирина Пинчук (Фото: Инстаграм* @pinchuk_official)
Утром 3 февраля 2025 года Пинчук обратилась к фанатам и призналась, что чувствует себя отлично. Кроме того, Ира не стесняется открыто говорить о проделанной операции и ее результатах.
«Я вообще считаю, это самая главная операция, которую стоит делать после родов... Я сделала грудь и не такая была счастливая, когда сделала другую пластику», — рассказала девушка.
Читайте также:
Многочисленные пластики, измены мужа и переезд в Турцию: как сложилась жизнь звезды «Дома-2» Дарьи Пынзарь
Паспорт Украины, три замужества и мнение об СВО: куда пропала ведущая Жанна Бадоева
Виктория Боня откровенно высказалась о размере полового органа у партнера
*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова