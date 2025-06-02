Марк Богатырев выложил фото с Татьяной Арнтгольц после слухов о разводе

02 июня 2025, 10:50

Марк Богатырев (Фото: Инстаграм*/marchi25)

Марк Богатырев выложил совместную фотографию с женой Татьяной Арнтгольц на фоне слухов о разводе. На нем пара улыбается во время прогулки с подросшим сыном Данилой. Редкий кадр появился на его странице в социальной сети.







«Семья! С Днем защиты детей», — написал актер.