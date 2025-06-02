Марк Богатырев выложил фото с Татьяной Арнтгольц после слухов о разводе
Марк Богатырев выложил совместную фотографию с женой Татьяной Арнтгольц на фоне слухов о разводе. На нем пара улыбается во время прогулки с подросшим сыном Данилой. Редкий кадр появился на его странице в социальной сети.
«Семья! С Днем защиты детей», — написал актер.Прошлым летом актера засняли в компании неизвестной блондинки и без обручального кольца. Вскоре и его супруга появилась на публике без свадебного украшения. Поклонники предположили, что они решили разойтись, но официальных подтверждений этим домыслам не нашлось.
Арнтгольц и Богатырев поженились в 2020 году. Спустя год у них родился сын. Кроме того, у актрисы есть дочь Маша от предыдущего брака с Иваном Жидковым.
*Запрещен в РФ