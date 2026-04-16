«Абсолютная чистота»: актёр Слава Копейкин объяснил свой строгий выбор отказа от алкоголя
Актёр Слава Копейкин рассказал, что уже несколько лет полностью исключил алкоголь из своей жизни, сделав ставку на карьеру.
В шоу «Есть вопросики» артист признался, что придерживается принципа «абсолютной чистоты» и сознательно отказался от любых соблазнов.
«Я запретил себе всё и вся, абсолютная чистота… В какой-то момент я понял, что это выбор: ты либо идёшь так, либо эдак», — поделился Копейкин.По его словам, приоритетом на данном этапе жизни для него стала профессия, ради которой он готов ограничивать себя. При этом актёр с юмором отметил, что раньше был человеком «с широкой душой» и умел отдыхать на полную.
Теперь же Копейкин уверен: дисциплина и отказ от лишнего помогают ему двигаться вперёд и достигать новых целей в карьере.