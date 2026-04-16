«Абсолютная чистота»: актёр Слава Копейкин объяснил свой строгий выбор отказа от алкоголя

16 апреля 2026, 15:14

Актёр Слава Копейкин отказался от алкоголя ради карьеры

Слава Копейкин (Фото: Instagram* / @slava.kopeykin)

Актёр Слава Копейкин рассказал, что уже несколько лет полностью исключил алкоголь из своей жизни, сделав ставку на карьеру.





В шоу «Есть вопросики» артист признался, что придерживается принципа «абсолютной чистоты» и сознательно отказался от любых соблазнов.





«Я запретил себе всё и вся, абсолютная чистота… В какой-то момент я понял, что это выбор: ты либо идёшь так, либо эдак», — поделился Копейкин.