«Я внутри народа»: Боня заплакала из-за внимания Кремля к её видеообращению

16 апреля 2026, 14:33

Виктория Боня сообщила, что Кремль увидел её обращение к Владимиру Путину

Виктория Боня (Фото: ВКонтакте @victoriabonya)

Блогер и телеведущая Виктория Боня опубликовала в личном блоге новое видео. В ролике она со слезами на глазах сообщила, что Кремль посмотрел её обращение к президенту Владимиру Путину «от лица народа».





По словам Бони, реакцию дал лично пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Узнав об этом, Виктория расплакалась от счастья и поблагодарила всех за поддержку.

«Хочу поблагодарить Дмитрия Пескова — он сказал, что по тем вопросам, которые мы озвучили, ведутся работы. Я с народом, и я внутри народа. Я просто не знаю, что будет, но оно того стоило. Я не могла не использовать свой голос. Я занимаюсь своим духовным развитием уже 15 лет. Я бы просто предала себя, если бы я не сказала. Мне никто не платит. Я за то, чтобы мы со своей великой страной жили свою лучшую жизнь», — отметила 46-летняя звезда.