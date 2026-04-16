«Ели один раз в день»: актёр Слава Копейкин вспомнил трудное детство
Актёр Слава Копейкин откровенно рассказал о сложном периоде в своей жизни, связанном с финансовыми трудностями в семье.
В интервью для шоу «Есть вопросики» он вспомнил, что в подростковом возрасте им приходилось буквально выживать на минимальные средства.
«Был период, когда сложно было с деньгами. На 100 рублей в день жили. Ели один раз в день. Покупали гречку и куриную ногу», — поделился артист.По словам Копейкина, тогда он не воспринимал происходящее как катастрофу. Несмотря на необходимость подрабатывать и даже что-то продавать на рынке, он сохранял спокойствие и веру в то, что трудности носят временный характер.
Сегодня актёр отмечает, что этот опыт закалил его и научил иначе относиться к деньгам и жизненным испытаниям.