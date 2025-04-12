Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Испытываю чувство стыда»: финалистка «Битвы экстрасенсов» разочаровалась в коллегах

«Испытываю чувство стыда»: финалистка «Битвы экстрасенсов» разочаровалась в коллегах

Лина Джебисашвили разочаровалась в коллегах
Лина Джебисашвили (Фото: Instagram*/linadzhebisashviliofficial)

Лина Джебисашвили (Фото: Instagram*/linadzhebisashviliofficial)

Финалистка 23-го сезона «Битвы экстрасенсов» Лина Джебисашвили разочаровалась в участниках новой «Битвы сильнейших». Речь идет об Олеге Шепсе и Владе Череватом. Медиум был главным претендентом на победу, а чернокнижник стал финалистом, благодаря соперникам, отдавшим ему свои голоса. Лина заявила, что недовольна коллегами.
«Я очень разочарована в поведении этих ребят. Меряются коронами, так нелепо... Испытываю чувство стыда», — сказала она.

Лина не стала участвовать в новом сезоне «Битвы», но приняла участие в шоу «Сокровища императора». Напарником Лины стал ее молодой человек видеоинженер Юрий Фунтов. К слову, Лине Джебисашвили понравилась ведущая Ольга Бузова.

«Оля добрая и искренняя», — заключила Джебисашвили.

Читайте также:

Дочь Алексея Серебрякова Дарья вышла замуж

«Мы остались без Паши Техника»: экс-супруге Гуфа жаль, что она не приехала проститься с рэпером

Елена Корикова: множество романов, непризнанный ребенок, алкоголизм и отказ от актерской профессии. Как сейчас живет артистка?

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
«Говорю себе, что смелая»: Кэти Перри рассказала о подготовке к полету в космос
Певица Кэти Пэрри заявила, что морально готовится к полету в космос
12 апреля 2025, 14:45

Кэти Перри (Фото: Инстаграм* @katyperry)

Американская певица Кэти Перри раскрыла, как готовится к полету в космос. Сейчас исполнительница занимается психологической самоподготовкой, сообщила газета Daily Mail.
Уже в этот понедельник исполнительница хита «Hot N Cold» отправится в путешествие на космическом корабле New Shepard компании Blue Origin, на борту которого будут лишь женщины.

Перри призналась, что в настоящее время ей необходимо морально подготовить себя к полету. Звезда уверена, что должна совершить этот поступок, дабы вдохновить своих фанатов и стать хорошим примером для подражания.

«Я говорю себе, что я смелая, отважная и делаю это для следующего поколения. Я готова вдохновить много людей, но особенно молодых девушек, которые смогут позволить себе полететь в космос в будущем без каких-либо ограничений», — откровенничала певица.

Вместе с Кэти в космос полетит соведущая CBS Mornings Гейл Кинг, невеста Джеффа Безоса Лорен Санчес, продюсер Керианн Флинн, Аманда Нгуен и инженер НАСА Аиша Боу.

Миссия будет 11-м полетом на орбиту компании Blue Origin.

Читайте также:

Солистка группы «Фабрика» Валерия Девятова заявила, что ушла от отца троих своих детей

«Испытываю чувство стыда»: финалистка «Битвы экстрасенсов» разочаровалась в коллегах

«Мы остались без Паши Техника»: экс-супруге Гуфа жаль, что она не приехала проститься с рэпером

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#космос
#певица
#путешествие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Хотел бы, чтобы я была счастливой»: Седокова оправдалась за выход в вызывающем наряде
Седокова оправдалась за выход в вызывающем наряде
12 апреля 2025, 14:35

Анна Седокова (Фото: Telegram/secretanna)

Хейтеры снова накинулись на певицу Анну Седокову, которая появилась на музыкальной премии «ЖАРА». Звезда не общалась с прессой, сфотографировалась, а затем была в звездном секторе и поздравляла победителей. Анна оделась в шоколадное платье с соблазнительно открытыми бедрами, ноги певицы украсили кремовые туфли. По словам Седоковой, ушедший из жизни Янис Тимма хотел, чтобы она была счастлива.
«Люди раздают советы, как надо скорбить, даже не понимая, о чем это слово. Но я знаю, что он бы хотел, чтобы я была сильной и счастливой. А о нем говорили, как о великом спортсмене, а не все это…» — написала Седокова.
Исполнительница резюмировала, что выбирает «путь сильного человека». Янис Тимма ушел из жизни 17 декабря 2024 года.

Читайте также:

«Говорю себе, что смелая»: Кэти Перри рассказала о подготовке к полету в космос

Солистка группы «Фабрика» Валерия Девятова заявила, что ушла от отца троих своих детей

«Испытываю чувство стыда»: финалистка «Битвы экстрасенсов» разочаровалась в коллегах
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Солистка группы «Фабрика» Валерия Девятова заявила, что ушла от отца троих своих детей
12 апреля 2025, 14:27

Валерия Девятова (Фото: Инстаграм* @valeriya_devyatova)

Солистка группы «Фабрика» Валерия Девятова заявила, что в настоящее время воспитывает детей одна. Певица поделилась, что чувствует себя героиней. Ее процитировало издание Starhit.
У Девятовой трое детей: Грише сейчас девять лет, Гоше — семь, а единственной дочке Ангелине исполнилось два года. Валерия справляется с обязанностями матери и строит карьеру. Однако певица все испытывает трудности. Звезда рассталась с возлюбленным, от которого родила сыновей и дочь.

«Я мать троих детей! Я понимаю, что это еще не предел, но очень часто чувствую себя героиней. Каждый день я маленькая героиня для своей семьи. Воспитанием детей занимаюсь сейчас одна», — призналась артистка.

Девятова обратила внимание, что она сталкивается с множеством проблем, но ей приходится все делать самой.

Но исполнительница не любит жаловаться, а относится ко всему с юмором.

«Что бы ни было, мне всё равно везло, потому что у меня есть трое прекрасных деток, мне вообще повезло в этой жизни», — подчеркнула Валерия.

Певица считает, что мужчины должны помогать с теми делами, которые требуют физической силы. Сама Девятова не может ничего починить дома и вызывает кого-то обученного.

«На женских плечах должны лежать настроение дома, семьи, быт, вкусная еда и спокойствие детей», — добавила солистка «Фабрики».

Читайте также:

«Испытываю чувство стыда»: финалистка «Битвы экстрасенсов» разочаровалась в коллегах

Дочь Алексея Серебрякова Дарья вышла замуж

«Мы остались без Паши Техника»: экс-супруге Гуфа жаль, что она не приехала проститься с рэпером

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#дети
#отношения
#мать
#певица
#семьи
#мужчины
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Умру, но не буду наркоманом»: долгий путь Юрия Куклачёва к званию клоуна, наркомания и обвинения в живодерстве
12 апреля 2025, 14:13

Юрий Куклачёв (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Цирковой артист, клоун и дрессировщик кошек Юрий Дмитриевич Куклачёв сегодня отмечает свое 76-летие. Артист, постигший трудное ремесло дрессировки кошек, прошел трудный путь на пути к популярности, параллельно сумев выстроить крепкую семью. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Детство артиста


Юрий Куклачёв (Фото: скриншот репортажа РТР Молдова)

Юрий Куклачёв появился на свет 12 апреля 1949 года в посёлке Подрезково, который теперь является частью Химок, в семье простых рабочих. Его отец, Дмитрий, имел лишь начальное образование и работал шофёром, в то время как мать, Валентина, исполняла обязанности дворника.

Детские годы Юрия были полны трудностей и лишений. В возрасте трёх лет его семья столкнулась с серьёзными проблемами: на отца поступил донос за невинный анекдот, что привело к домашнему аресту. Это создало атмосферу постоянного страха и ожидания, когда к ним приедет «чёрный воронок».

В семь лет Куклачёв впервые увидел фильм с легендарным Чарли Чаплином в главной роли. Этот опыт произвёл на него глубокое впечатление и стал поворотным моментом в его жизни — именно тогда он решил, что хочет стать клоуном.

Несмотря на свою мечту, Юрий долго не мог поступить в цирковое училище, пробуя свои силы в течение семи лет без успеха. В 1963 году он поступил в московское профессионально-техническое училище №3, где изучал печатное дело и работал в типографии «Молодая гвардия». Однако даже в это время он не оставлял надежды на осуществление своей мечты и по вечерам посещал народный цирк при Доме культуры «Красный Октябрь». В 1967 году его усилия были вознаграждены: он стал лауреатом Всесоюзного смотра художественной самодеятельности, что открыло новые горизонты для его карьеры.

«Я выступаю и становлюсь первым клоуном Советского Союза! Меня показывают по телевидению, мы выступаем в цирке на Цветном бульваре! Зал буквально визжал, столько смеха было!» — делился Куклачёв в одном из интервью.

На пути к успеху


Юрий Куклачёв (Фото: скриншот репортажа РТР Молдова)

После того как молодой человек одержал победу в конкурсе, его заметили и пригласили на обучение в Государственное училище циркового и эстрадного искусства. Юрий Куклачёв оказался очень усердным учеником, целыми днями осваивал эквилибр и акробатику, а также жонглирование. Не обходились опасные трюки и без травм. В ходе одного из занятий Юрий Куклачёв получил серьёзное повреждение, в результате которого был задет нерв на ноге. Восстановление было долгим и очень болезненным.

Во время одной из встреч с трудными подростками артист рассказал, что после той травмы едва не стал наркоманом. Для снятия боли врачи прописали Куклачеву морфий. Препарат вызывает привыкание буквально после третьего укола, и артист начал привыкать, ждал, когда снова вколют очередную дозу.

«Помню, как было хорошо, как изо дня в день я улетал, как ждал этого укола, как зависел от него. Когда мама узнала, что мне колют, сказала: «Ты хотел быть артистом? Ты им никогда не станешь!» Я ради нее решил: «Умру, но не буду наркоманом. Я должен стать артистом. Другого пути нет», — цитирует Юрия Куклачёва издание 66.ru.

С тех пор, по признанию народного артиста, он даже не выпивает.

В 1971 году Куклачёв завершил обучение в цирковом училище по направлению «клоун-пародист-акробат» и начал свою карьеру в «Союзгосцирке», где проработал до 1990 года. Однако Юрий Дмитриевич не остановился на достигнутом и поступил в ГИТИС, где получил диплом по специальности «театральный критик».

Личная жизнь


Со своей единственной женой Еленой Гуриной артист познакомился в 1970 году. Елена стала верной спутницей артиста на всю жизнь. У пары в браке родилось трое детей — два сына и дочка. Также в семье Куклачёвых уже пятеро внуков.

«Лена танцевала в ансамбле Моисеева, но после свадьбы мы с ней начали работать как клоуны. И поехали в цирковом конвейере вместе — из цирка в цирк. Я тогда часто повторял: «Нам надо стать ни на кого не похожими». И однажды мы встретили кошечку на улице, начали с ней работать. Сначала у нас был Кутька, но он убежал. Потом появилась Стрелка», — цитирует слова артиста portal-kultura.ru.

Кошки, изменившие жизнь артиста


Юрий Куклачёв (Фото: скриншот репортажа РТР Молдова)

Всем известно, что кошки не поддаются дрессировке, но Юрий Куклачёв смог с этим поспорить. Стрелка, которая постоянно пряталась в кастрюле, вдохновила Куклачёва на создание номера «Повар и кот». Номер имел ошеломительный успех. Позже артистами стали и другие кошки. Артист выступил в Московском цирке, и его выступление пришлось по душе Леониду Ильичу Брежневу.

Иностранные организаторы цирковых представлений тоже обратили внимание на клоуна и его необычных питомцев. Вскоре после этого начались первые зарубежные гастроли, которые прошли в Канаде. После были и другие страны.

«На нас, может быть, многие советские клоуны обиделись — они стали меньше ездить на гастроли. А мы ездили по всему миру — в Америку, Францию, Бельгию, Японию, Аргентину, Венесуэлу», — вспоминал Куклачёв.

В 1990 году дрессировщик был уволен из цирка и организовал свой собственный театр кошек.

Едва не умер на сцене: почему Юрию Куклачеву было «весело умирать» и как он живет после перенесенного инфаркта
Едва не умер на сцене: почему Юрию Куклачеву было «весело умирать» и как он живет после перенесенного инфаркта

Куклачёв живодёр


Юрий Куклачёв (Фото: скриншот репортажа РТР Молдова)

В середине 2000-х в блогах и на форумах активно обсуждали новость о том, что Куклачёва обвинили в жестоком обращении с животными. Якобы создатель Театра кошек применяет электрошокер в процессе обучения своих пушистых артистов и нередко использует физическую силу в работе с ними. Информация в сети распространялась из-за борьбы за здание театра.

«В 2003 или 2005 году, не помню уже, решили моё помещение забрать под банк. У банкиров есть юристы, и они что делают — дискредитируют мастера. И в один день в интернете появилась информация, что он издевается над кошками. Я не обращал внимания, но дети мои говорят: «Так нельзя, там ужас пишут, даже придумать такое сложно». Ну тогда я подал в суд на них. Всё сразу сняли. Очень просто, не надо ругаться, кричать — в суд подать», — цитирует слова Куклачёва «Новый очаг».

К слову, суд дрессировщик выиграл. Журналист, портивший репутацию Куклачеву, заплатил 40 тыс. рублей и удалил все публикации.

Читайте также:

Рак 4-й степени, роман с преподавательницей, инфаркт на сцене: как складывались годы жизни Гаркалина с его единственной супругой

Директор Ларисы Долиной высказался о ее праве нарушать ПДД

«Встретились у товарища на дне рождения и там накрыло»: Дмитрий Песков рассказал о знакомстве с Татьяной Навкой
#театр
#жизнь
#цирк
#обучение
#интервью
#диплом
#артист
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дочь Алексея Серебрякова Дарья вышла замуж
12 апреля 2025, 13:39

Алексей Серебряков с дочерью Дарьей (Фото: Инстаграм* @d.serebryakova)

26-летняя дочь актера Алексея Серебрякова Дарья вышла замуж. Девушка опубликовала фотографии в свадебном платье в своем личном блоге.
Для знаменательного события девушка выбрала короткое белое платье и светлые ботинки. Еще на Дарье была фата и полупрозрачные перчатки.

Жених дочки Серебрякова надел на свадьбу белую футболку, брюки, длинное пальто и кеды.

Если судить по комментариям, то бракосочетание стало приятной неожиданностью даже для знакомых пары.

«Шок! Поздравляем, счастья молодым!»; «Ну и жук! Ура!»; «Ничего себе, вот это новости! Красотка, поздравляю!», — удивились они.

Ранее бывшая жена Гуфа Айза-Лилуна Ай заявила, что Паша Техник преподал всем важный урок. Телеведущая и блогер рассказала о том, каким на самом деле был умерший рэпер.

Живущая на Бали Айза пожаловалась, что не смогла приехать на церемонию прощания с Пашей в Москве.

Читайте также:

«Тебя не спрашивали!»: Валерия поспорила с Пригожиным на публике из-за внука

«Я в гадюшнике!»: Роза Сябитова обвинила Натана в подлости на шоу «Сокровища императора»

«Я вообще ушла от этого»: Лолита больше не появится на шоу «Суперстар!»

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#свадьба
#актёр
#перчатки
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате