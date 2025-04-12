«Испытываю чувство стыда»: финалистка «Битвы экстрасенсов» разочаровалась в коллегах

Лина Джебисашвили (Фото: Instagram*/linadzhebisashviliofficial)
Финалистка 23-го сезона «Битвы экстрасенсов» Лина Джебисашвили разочаровалась в участниках новой «Битвы сильнейших». Речь идет об Олеге Шепсе и Владе Череватом. Медиум был главным претендентом на победу, а чернокнижник стал финалистом, благодаря соперникам, отдавшим ему свои голоса. Лина заявила, что недовольна коллегами.
«Я очень разочарована в поведении этих ребят. Меряются коронами, так нелепо... Испытываю чувство стыда», — сказала она.
Лина не стала участвовать в новом сезоне «Битвы», но приняла участие в шоу «Сокровища императора». Напарником Лины стал ее молодой человек видеоинженер Юрий Фунтов. К слову, Лине Джебисашвили понравилась ведущая Ольга Бузова.
«Оля добрая и искренняя», — заключила Джебисашвили.
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