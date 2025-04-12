«Говорю себе, что смелая»: Кэти Перри рассказала о подготовке к полету в космос

Кэти Перри (Фото: Инстаграм* @katyperry)
Американская певица Кэти Перри раскрыла, как готовится к полету в космос. Сейчас исполнительница занимается психологической самоподготовкой, сообщила газета Daily Mail.
Уже в этот понедельник исполнительница хита «Hot N Cold» отправится в путешествие на космическом корабле New Shepard компании Blue Origin, на борту которого будут лишь женщины.
Перри призналась, что в настоящее время ей необходимо морально подготовить себя к полету. Звезда уверена, что должна совершить этот поступок, дабы вдохновить своих фанатов и стать хорошим примером для подражания.
Вместе с Кэти в космос полетит соведущая CBS Mornings Гейл Кинг, невеста Джеффа Безоса Лорен Санчес, продюсер Керианн Флинн, Аманда Нгуен и инженер НАСА Аиша Боу.
Миссия будет 11-м полетом на орбиту компании Blue Origin.
Читайте также:
Солистка группы «Фабрика» Валерия Девятова заявила, что ушла от отца троих своих детей
«Испытываю чувство стыда»: финалистка «Битвы экстрасенсов» разочаровалась в коллегах
«Мы остались без Паши Техника»: экс-супруге Гуфа жаль, что она не приехала проститься с рэпером
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Перри призналась, что в настоящее время ей необходимо морально подготовить себя к полету. Звезда уверена, что должна совершить этот поступок, дабы вдохновить своих фанатов и стать хорошим примером для подражания.
«Я говорю себе, что я смелая, отважная и делаю это для следующего поколения. Я готова вдохновить много людей, но особенно молодых девушек, которые смогут позволить себе полететь в космос в будущем без каких-либо ограничений», — откровенничала певица.
Вместе с Кэти в космос полетит соведущая CBS Mornings Гейл Кинг, невеста Джеффа Безоса Лорен Санчес, продюсер Керианн Флинн, Аманда Нгуен и инженер НАСА Аиша Боу.
Миссия будет 11-м полетом на орбиту компании Blue Origin.
Читайте также:
Солистка группы «Фабрика» Валерия Девятова заявила, что ушла от отца троих своих детей
«Испытываю чувство стыда»: финалистка «Битвы экстрасенсов» разочаровалась в коллегах
«Мы остались без Паши Техника»: экс-супруге Гуфа жаль, что она не приехала проститься с рэпером
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева