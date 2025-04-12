Утюг, Mercedes-Benz и бутерброды: раскрыт райдер исполнительницы хита «Матушка» Татьяны Куртуковой

Лидеру рок-группы «Ленинград» Сергею Шнурова не понравилось инициатива об увеличении штрафов за нецензурную лексику в десять раз. В разговоре с ТАСС исполнитель назвал идею запретить мат в РФ «бесполезной и самонадеянной глупостью».