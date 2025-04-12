Утюг, Mercedes-Benz и бутерброды: раскрыт райдер исполнительницы хита «Матушка» Татьяны Куртуковой

Татьяна Куртукова (Фото: Инстаграм* @ts_makeeva)
Исполнительница хитов «Матушка» и «Одного» Татьяна Куртукова увеличила свой гонорар за частные выступления с 2,2 до 5 млн рублей, сообщил Телеграм-канал Mash.
Уточнялось, что подобную цену необходимо заплатить за 45-минутное выступление певицы.
Кроме того, у Татьяны появился райдер и требования в нем не особо демократичные: вместо BMW и китайских машин премиум-класса артистка требует теперь лишь Mercedes-Benz S-класса. Для команды нужно предоставить микроавтобус.
В гримерке Куртуковой обязательно должны находиться стулья, зеркало, доска, утюг, отопление или кондиционер, стаканы, вода негазированная и салфетки. Для музыкального коллектива придется заказать четыре пиццы и бутерброды с рыбой, мясом и сыром.
Ранее сообщалось, что Надежда Кадышева увеличила ценник на концерт ансамбля «Золотое кольцо» в три раза.
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Кроме того, у Татьяны появился райдер и требования в нем не особо демократичные: вместо BMW и китайских машин премиум-класса артистка требует теперь лишь Mercedes-Benz S-класса. Для команды нужно предоставить микроавтобус.
В гримерке Куртуковой обязательно должны находиться стулья, зеркало, доска, утюг, отопление или кондиционер, стаканы, вода негазированная и салфетки. Для музыкального коллектива придется заказать четыре пиццы и бутерброды с рыбой, мясом и сыром.
Ранее сообщалось, что Надежда Кадышева увеличила ценник на концерт ансамбля «Золотое кольцо» в три раза.
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Ольга Енгалычева