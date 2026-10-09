«Абсолютный нонконформист»: Певица Пелагея расплакалась, вспоминая о Градском

09 октября 2026, 17:00

Певица Пелагея назвала Градского грандиозным певцом и абсолютным нонконформистом

Пелагея Ханова (Фото: Instagram* @pelageya_insta)

Певица Пелагея (полное имя — Пелагея Ханова) расплакалась в интервью YouTube-каналу Лауры Джугелии, услышав слова Градского о верности принципам.





Во время разговора Лаура процитировала певице слова Александра Борисовича, которые он произнёс на последней записи шоу «Голос» в ноябре 2021 года.



Тогда Градский сказал, что редко встречает людей, верных тем принципам, которым он посвятил свою музыкальную жизнь. Он отдельно отметил, как Ханова относится к музыке. Артистка призналась, что сразу всё вспомнила, когда вновь услышала цитату, и ещё раз мысленно поблагодарила композитора.

«Он абсолютно был грандиозный певец. Но вот личность его — абсолютный нонконформист. Вообще для него не существовало правил, если их придумал не он. А даже если придумал он, то мог их и изменить. Всё было настолько основано на его очень уверенной позиции», — заявила певица.