«Вне времени»: 62-летняя Алёна Апина показала фигуру в откровенном наряде — фото

09 октября 2026, 16:31

Алёна Апина показала фигуру в ультракороткой юбке с разрезами и кожаном корсете

Алёна Апина (Фото: Instagram* @neapina)

Певица Алёна Апина представила публике откровенный образ. Соответствующее фото она опубликовала в личном блоге.





62-летняя звезда позировала в ультракороткой юбке с разрезами и кожаном корсете. Подписчики знаменитости оставили много восторженных откликов под её постом.

«Вне времени», «Снова в 90-е вернулась. Как в молодости ходит», «Ух, как хороша», «Красотка», «Бесподобна», «Шикарная», «Потрясающе выглядите, как всегда», «Прекрасная девушка», — гласят комментарии.