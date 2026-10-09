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«Вне времени»: 62-летняя Алёна Апина показала фигуру в откровенном наряде — фото

Алёна Апина показала фигуру в ультракороткой юбке с разрезами и кожаном корсете
Алёна Апина (Фото: Instagram* @neapina)

Певица Алёна Апина представила публике откровенный образ. Соответствующее фото она опубликовала в личном блоге.



62-летняя звезда позировала в ультракороткой юбке с разрезами и кожаном корсете. Подписчики знаменитости оставили много восторженных откликов под её постом.

«Вне времени», «Снова в 90-е вернулась. Как в молодости ходит», «Ух, как хороша», «Красотка», «Бесподобна», «Шикарная», «Потрясающе выглядите, как всегда», «Прекрасная девушка», — гласят комментарии.
Алёна Апина (Фото: Instagram* @neapina)
Знаменитость рассказывала, что два года назад взялась за себя и похудела на 14 килограммов. Она добилась стройной фигуры с помощью усиленных спортивных тренировок, танцев и постоянных репетиций к концертам. Помимо этого, Апина призналась, что в прошлом обращалась за помощью к пластическому хирургу.
Ольга Щелокова

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