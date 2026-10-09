«Вне времени»: 62-летняя Алёна Апина показала фигуру в откровенном наряде — фото
Алёна Апина показала фигуру в ультракороткой юбке с разрезами и кожаном корсете
Певица Алёна Апина представила публике откровенный образ. Соответствующее фото она опубликовала в личном блоге.
62-летняя звезда позировала в ультракороткой юбке с разрезами и кожаном корсете. Подписчики знаменитости оставили много восторженных откликов под её постом.
«Вне времени», «Снова в 90-е вернулась. Как в молодости ходит», «Ух, как хороша», «Красотка», «Бесподобна», «Шикарная», «Потрясающе выглядите, как всегда», «Прекрасная девушка», — гласят комментарии.Знаменитость рассказывала, что два года назад взялась за себя и похудела на 14 килограммов. Она добилась стройной фигуры с помощью усиленных спортивных тренировок, танцев и постоянных репетиций к концертам. Помимо этого, Апина призналась, что в прошлом обращалась за помощью к пластическому хирургу.