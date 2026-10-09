Дробыш сравнил ИИ с Лениным на броневике

09 октября 2026, 13:11

Продюсер Виктор Дробыш сравнил нейросети с революцией 1917 года

Виктор Дробыш (Фото: Instagram* @vdrobysh)

Композитор и продюсер Виктор Дробыш сравнил нейросети с революцией 1917 года. Об этом он рассказал ТАСС.





Дробыш считает, что человечество переживает революцию в шоу-бизнесе и музыке.

«ИИ зашёл в музыку как [Владимир] Ленин на броневик. Набросились все: кто-то хаял, кто-то стал восхищаться», — заявил он.