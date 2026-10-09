Дробыш сравнил ИИ с Лениным на броневике
Продюсер Виктор Дробыш сравнил нейросети с революцией 1917 года
Композитор и продюсер Виктор Дробыш сравнил нейросети с революцией 1917 года. Об этом он рассказал ТАСС.
Дробыш считает, что человечество переживает революцию в шоу-бизнесе и музыке.
«ИИ зашёл в музыку как [Владимир] Ленин на броневик. Набросились все: кто-то хаял, кто-то стал восхищаться», — заявил он.Виктор Яковлевич поддерживает прогресс, но призывает наблюдать, смогут ли люди использовать ИИ на благо. Продюсер рассказал, что нейросети помогают ему в работе: он пишет песню и сразу рассматривает несколько версий, чтобы позже записать вживую.
Раньше на это уходила неделя, теперь — 10 минут. Дробыш надеется, что ИИ не станет полноценным конкурентом музыканту. Но если хорошие песни начнет писать искусственный интеллект, человечество проиграет ИИ, заключил он.