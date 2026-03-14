«Люди ностальгируют»: Группа «Корни» предрекла успех воссоединившемуся «БиС»
Участник группы «Корни» Алексей Кабанов оценил перспективы воссоединившегося коллектива «БиС». Своими мыслями Кабанов поделился на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория».
Как сообщает издание Super, Кабанов считает, что дуэт Влада Соколовского и Дмитрия Бикбаева вернулся на сцену в удачный момент.
«Что касается группы «БиС», сейчас идёт очень такой «фабричный» тренд: люди очень ностальгируют по тем нашим «фабричным» временам. И поэтому, когда ребята очень вовремя объединились, у них есть очень большой шанс поехать и пособирать концерты», — высказался Алексей.Музыкант отметил, что интерес к выпускникам реалити-шоу сохраняется даже спустя годы. В качестве примера он привёл собственный коллектив: «Корни» дают по 10–15 концертов в месяц.
«И я могу сказать, что у нас даже тогда столько концертов не было», — добавил Кабанов, имея в виду пик популярности в «нулевые».Отметим, что группа «БиС» объявила о воссоединении спустя 17 лет после распада.