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«Абсолютное невладение русским языком»: Кушанашвили раскритиковал Ревву в роли ведущего на «Новой волне»

Отар Кушанашвили раскритиковал работу Реввы в «Новой волне»
Отар Кушанашвили (Фото: Телеграм @kakovo_otar)

Отар Кушанашвили (Фото: Телеграм @kakovo_otar)

Отар Кушанашвили раскритиковал работу шоумена Александра Реввы.
По словам журналиста, он спустя долгое время решил включить телевизор и посмотреть специальный выпуск «Новой волны», который в прошлом году посвятили творчеству певца Андрея Губина. Кушанашвили отметил, что его в плохом смысле поразил Александр в роли ведущего.

Журналист подчеркнул, что считает комика талантливым человеком, из-за чего сильно удивился, когда увидел то, как он работает на музыкальном фестивале. Он раскрыл, что у Реввы были проблемы с речью, и выглядел шоумен не в соответствии с мероприятием.

«Вызывающий лютый непрофессионализм! Я подумал, в мире ничего не меняется, никто не вырос. Ревва — талантливейший, одаренный — ведет спустя рукава! Чудовищное впечатление. Думаю, Господи, а ведь в зале сидит Крутой, который его нанял... Абсолютное невладение русским языком, чудовищный визуальный ряд — что одного, что другой», — высказал свое мнение Кушанашвили на YouTube-канале Кристины Мединской.

Еще журналист признался, что на месте Реввы он провел бы мероприятие профессионально: много раз бы подумал даже о том, как ему одеться.

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Медики рекомендовали Михаилу Боярскому месяц не выступать
Жена Боярского Луппиан: медики запретили актеру месяц выходить на сцену
20 апреля 2025, 11:52

Михаил Боярский (Фото: Инстаграм* @boyarskiy_official)

Жена Михаила Боярского, худрук Театра имени Ленсовета и народная артистка России Лариса Луппиан заявила ТАСС, что медики попросили актера воздержаться от скорого возвращения на сцену.
«Вообще врачи ему сказали, что месяц они ему не разрешают на сцену выходить, но мы, артисты, такие, знаете — врачи нам одно говорят, а мы делаем другое», — обратила внимание супруга Боярского.

Лариса не стала точно отвечать на вопрос о датах возвращения Народного артиста России на сцену. По словам возлюбленной Михаила, актер примет решение, ориентируясь на свои ощущения.

Напомним, 14 апреля Боярского госпитализировали после несчастного случая на репетиции в театре. Как данным Mash, он оступился на сцене и упал с трехметровой высоты на спину во время спектакля «Ромео и Джульетта. Вероятно, Михаил сломал ребра и получил ушибы.

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«Абсолютное невладение русским языком»: Кушанашвили раскритиковал Ревву в роли ведущего на «Новой волне»

*Запрещен в РФ
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#медики
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«Она и грудь делала, и лицо кроила»: Вера Сотникова поделилась архивным фото с Лерой Кудрявцевой
Вера Сотникова показала архивное фото с сильно изменившейся Лерой Кудрявцевой
20 апреля 2025, 11:48

Лера Кудрявцева (Фото: Инстаграм* @letatv)

Актриса Вера Сотникова в соцсетях показала архивное фото, на котором она позирует вместе с Лерой Кудрявцевой. Снимок вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков и спровоцировал разговоры о многочисленных пластических операциях 53-летней телеведущей.
«Знали бы мы тогда сколько сюрпризов нам преподнесет еще жизнь!» — подписала фотографию 20-летней давности актриса.

В кадре Кудрявцева и Сотникова запечатлены обнимающимися. Подписчики обратили внимание, что Вера с годами стала лишь краше. При этом Лера, со слов комментаторов, сильно изменилась. В частности, многие начали обсуждать нос Леры, который с годами стал короче и уже.

Лера Кудрявцева и Вера Сотникова (Фото: Инстаграм* @sotnikova4141)


«У Леры нос не свой, оказывается»; «Лера вся новая: и нос, и лицо», «Она и грудь делала, и лицо кроила», — высказались подписчики Сотниковой.

При этом сама телеведущая признавалась, что правда делала маммопластику, однако избавилась от имплантов после того, как один из них порвался. Операции на лице, по словам Кудрявцевой, она не делала.

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#актриса
#фотография
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«Подарок? Ну, развод»: Валерия вспомнила о побеге из дома и расставании с Александром Шульгиным
Певица Валерия заявила, что развод с Шульгиным стал для нее новогодним подарком
20 апреля 2025, 11:29

Валерия (Фото: Телеграм @valeriyaofficial)

Валерия откровенно рассказала про развод с композитором Александром Шульгиным.
Валерия и Александр поженились в 1993 году, а в 2002-м певица ушла от мужа. Артистка пошутила, что развод стал неприятным подарком для ее родных и близких, так как с Шульгиным они расстались перед новогодними праздниками.

«Я уже была на пороге развода… Подарок? Ну, развод. Заявление о разводе неприятным презентом могло быть. Это было на Новый год, такой новогодний подарок», — призналась супруга Иосифа Пригожина.

Исполнительница хита «Часики» вспомнила о том дне, когда ей удалось уйти от экс-супруга: она сбежала из дома и пошла к ближайшей дороге ловить попутчика. Один из проезжающих автомобилей остановился возле артистки, после чего водитель тут же отвез ее к медикам. Однако помощь ей оказывать не хотели, а только посоветовали отправиться к травмпункт по месту прописки.

«Захожу такая — вся в синяках, черная. И мне говорят: «Где прописаны? В Москве? Тогда вам надо ехать по своему адресу, на Автозаводскую», — делилась Валерия в шоу «Секрет на миллион».

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«Приняла букет, но после заблокировала меня»: Стас Костюшкин рассказал об отношениях с Самбурской после ДТП
Стас Костюшкин объявил, что Настасья Самбурская не простила его после ДТП
20 апреля 2025, 10:38

Стас Костюшкин (Фото: Инстаграм* @stas_kostyushkin_official)

Певец Стас Костюшкин объявил, что актриса Настасья Самбурская не простила его после ДТП с мопедом, сообщило издание StarHit.
Недавно Самбурская попала в дорожно-транспортное происшествие — на переходе актрису сначала едва не сбила машина, а потом ее задел водитель мопеда, которым оказался Стас Костюшкин. Исполнитель хита «Женщина, я не танцую» признался, что в качестве извинения перед артисткой он отправил ей цветы.

«Я от чистого сердца принес свои извинения, отправил букет. Но дальше не очень понял этого прикола, она, судя по сторис, приняла букет, но после заблокировала меня», — откровенничал Стас.

Костюшкин осознал, что ему придется ехать к Самбурской и уже лично попытаться помириться.

Некоторые пользователи Сети полагают, что авария могла быть инсценирована артистами ради пиара. Однако пока ни Настасья, ни Стас это не подтверждают.

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Звезда «Кривого зеркала» Святослав Ещенко обратился к медикам из-за проблем со здоровьем
Юморист Святослав Ещенко обратился к медикам из-за сильного скачка давления
20 апреля 2025, 10:20

Святослав Ещенко (Фото: Инстаграм* @sla8aha)

Юморист и актер театра Святослав Ещенко обратился к медикам из-за сильного скачка давления, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что артист пожаловался на резкую головную боль и скачки давления. По предварительной информации, 54-летнему Ещенко диагностировали гипертоническую болезнь, которая без должного лечения может спровоцировать инфаркт.

Святославу строго-настрого запретили сильные физические нагрузки. Однако артист продолжает выступать на сцене, Ещенко собирает полные залы.

Сам юморист обратил внимание, что обследование было плановое — в настоящее время он чувствует себя прекрасно и готовится к новым выступлениям в театре.

Ранее сообщалось, что московский суд четыре раза предпринимал попытки привлечь актрису Паулину Андрееву к административной ответственности за неуплату штрафа в срок.

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#здоровье
#театр
#актёр
#медики
#врачи
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