«Абсолютное невладение русским языком»: Кушанашвили раскритиковал Ревву в роли ведущего на «Новой волне»

Отар Кушанашвили (Фото: Телеграм @kakovo_otar)
Отар Кушанашвили раскритиковал работу шоумена Александра Реввы.
По словам журналиста, он спустя долгое время решил включить телевизор и посмотреть специальный выпуск «Новой волны», который в прошлом году посвятили творчеству певца Андрея Губина. Кушанашвили отметил, что его в плохом смысле поразил Александр в роли ведущего.
Журналист подчеркнул, что считает комика талантливым человеком, из-за чего сильно удивился, когда увидел то, как он работает на музыкальном фестивале. Он раскрыл, что у Реввы были проблемы с речью, и выглядел шоумен не в соответствии с мероприятием.
Еще журналист признался, что на месте Реввы он провел бы мероприятие профессионально: много раз бы подумал даже о том, как ему одеться.
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Журналист подчеркнул, что считает комика талантливым человеком, из-за чего сильно удивился, когда увидел то, как он работает на музыкальном фестивале. Он раскрыл, что у Реввы были проблемы с речью, и выглядел шоумен не в соответствии с мероприятием.
«Вызывающий лютый непрофессионализм! Я подумал, в мире ничего не меняется, никто не вырос. Ревва — талантливейший, одаренный — ведет спустя рукава! Чудовищное впечатление. Думаю, Господи, а ведь в зале сидит Крутой, который его нанял... Абсолютное невладение русским языком, чудовищный визуальный ряд — что одного, что другой», — высказал свое мнение Кушанашвили на YouTube-канале Кристины Мединской.
Еще журналист признался, что на месте Реввы он провел бы мероприятие профессионально: много раз бы подумал даже о том, как ему одеться.
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Ольга Енгалычева