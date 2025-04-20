«Приняла букет, но после заблокировала меня»: Стас Костюшкин рассказал об отношениях с Самбурской после ДТП

Стас Костюшкин (Фото: Инстаграм* @stas_kostyushkin_official)
Певец Стас Костюшкин объявил, что актриса Настасья Самбурская не простила его после ДТП с мопедом, сообщило издание StarHit.
Недавно Самбурская попала в дорожно-транспортное происшествие — на переходе актрису сначала едва не сбила машина, а потом ее задел водитель мопеда, которым оказался Стас Костюшкин. Исполнитель хита «Женщина, я не танцую» признался, что в качестве извинения перед артисткой он отправил ей цветы.
Костюшкин осознал, что ему придется ехать к Самбурской и уже лично попытаться помириться.
Некоторые пользователи Сети полагают, что авария могла быть инсценирована артистами ради пиара. Однако пока ни Настасья, ни Стас это не подтверждают.
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«Я от чистого сердца принес свои извинения, отправил букет. Но дальше не очень понял этого прикола, она, судя по сторис, приняла букет, но после заблокировала меня», — откровенничал Стас.
Костюшкин осознал, что ему придется ехать к Самбурской и уже лично попытаться помириться.
Некоторые пользователи Сети полагают, что авария могла быть инсценирована артистами ради пиара. Однако пока ни Настасья, ни Стас это не подтверждают.
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