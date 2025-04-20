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Звезда «Кривого зеркала» Святослав Ещенко обратился к медикам из-за проблем со здоровьем

Юморист Святослав Ещенко обратился к медикам из-за сильного скачка давления
Святослав Ещенко (Фото: Инстаграм* @sla8aha)

Святослав Ещенко (Фото: Инстаграм* @sla8aha)

Юморист и актер театра Святослав Ещенко обратился к медикам из-за сильного скачка давления, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что артист пожаловался на резкую головную боль и скачки давления. По предварительной информации, 54-летнему Ещенко диагностировали гипертоническую болезнь, которая без должного лечения может спровоцировать инфаркт.

Святославу строго-настрого запретили сильные физические нагрузки. Однако артист продолжает выступать на сцене, Ещенко собирает полные залы.

Сам юморист обратил внимание, что обследование было плановое — в настоящее время он чувствует себя прекрасно и готовится к новым выступлениям в театре.

Ранее сообщалось, что московский суд четыре раза предпринимал попытки привлечь актрису Паулину Андрееву к административной ответственности за неуплату штрафа в срок.

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«Приняла букет, но после заблокировала меня»: Стас Костюшкин рассказал об отношениях с Самбурской после ДТП
Стас Костюшкин объявил, что Настасья Самбурская не простила его после ДТП
20 апреля 2025, 10:38

Стас Костюшкин (Фото: Инстаграм* @stas_kostyushkin_official)

Певец Стас Костюшкин объявил, что актриса Настасья Самбурская не простила его после ДТП с мопедом, сообщило издание StarHit.
Недавно Самбурская попала в дорожно-транспортное происшествие — на переходе актрису сначала едва не сбила машина, а потом ее задел водитель мопеда, которым оказался Стас Костюшкин. Исполнитель хита «Женщина, я не танцую» признался, что в качестве извинения перед артисткой он отправил ей цветы.

«Я от чистого сердца принес свои извинения, отправил букет. Но дальше не очень понял этого прикола, она, судя по сторис, приняла букет, но после заблокировала меня», — откровенничал Стас.

Костюшкин осознал, что ему придется ехать к Самбурской и уже лично попытаться помириться.

Некоторые пользователи Сети полагают, что авария могла быть инсценирована артистами ради пиара. Однако пока ни Настасья, ни Стас это не подтверждают.

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Mash: Валерию Леонтьеву приходится выступать в европейских кабаках
20 апреля 2025, 10:01

Валерий Леонтьев (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)

Певцу Валерию Леонтьеву приходится выступать в европейских кабаках, чтобы заработать денег, сообщил Телеграм-канал Mash.
Отмечалось, что артист выступает на банкетах или публичных ужинах, где отдыхают русские, за 15 миллионов рублей. Так, Леонтьев споет в июне во Франции. Однако корпоративов все меньше, особенно в РФ.

Леонтьев столкнулся с огромной конкуренцией, поскольку на курортах, куда приезжают россияне, готовы выступать и другие артисты. Уточнялось, что директор Леонтьева (к слову, он же сотрудничает с исполнительницей хита «Матушка» Татьяной Куртуковой) «не сдается и отчаянно пытается все устроить».

Напомним, сначала певец объявил, что покидает сцену, потом планировал отправиться в мировое турне.

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«Упустил такую женщину»: бывшего мужа Марии Погребняк не оставляют в покое подписчики, поражаясь его решению
Мария и Павел Погребняк сохранили хорошие отношения после развода, думая о детях
20 апреля 2025, 03:45

Мария и Павел Погребняк (Фото: Instagram* @mariapoga_)

Мария Головинская (Погребняк) несколько лет назад рассталась с бывшим мужем Павлом, но фанаты не перестают удивляться, что этого союза больше нет. Мария нашла счастье в новых отношениях и, чем чаще она выкладывает светлые семейные посты, тем больше подписчики поражаются на Павла и его готовность «отпустить» такую женщину.
Пара развелась в 2023 году. После расставания с Павлом Погребняк Мария вышла замуж за бизнесмена Игоря Головинского, которому родила сына Владимира. У нее и Павла трое сыновей, и ради них экс-супруги сохранили хорошие отношения. Они нередко отмечают семейные праздники вместе и снимают видео, передает «StarHit».

Мария Погребняк с мужем Игорем (Фото: Instagram* @mariapoga_)

Пользователи Сети хвалят пару за зрелый подход к разводу, а Марию называют образцом уважения и мудрости. Многие жалеют, что Павел упустил такую яркую женщину, и не понимают, как он мог расстаться с Марией.

Комментарии пестрят поддержкой их дружбы и сожалениями о разрыве, однако серьезно на расставание никто не возмущается — лучше осознанно разойтись, тем пытаться сохранить брак без былых чувств.

Мария Погребняк с семьей (Фото: Instagram* @mariapoga_)

«Боже, самая адекватная семья. Развелись как пара, но помнят, что они остаются родителями. Уважение к друг другу. Молодцы! (...) Жаль, что они уже не вместе», — пишут в комментариях, отмечая, что многие родители вместо компромисса пытаются манипулировать детьми.
Сейчас 37-летняя Мария счастлива с Игорем, который ее обожает. Она редко говорить о личном, но, если верить блогеру, то у них пока не было ни одной серьезной ссоры.

Мария Погребняк (Фото: Instagram* @mariapoga_)

«У меня всего лишь два опыта отношений. Первый муж не был абьюзером, мне повезло. Мы хорошо общаемся, дружим, поддерживаем связь, воспитываем вместе троих сыновей», — говорила многодетная мать, добавляя, что Игорь и вовсе «носит ее на руках» и делает каждый день счастливым.
После четвертых родов блогер сделала пластику — ушила диастаз и подтянула лицо, чтобы избавиться от молярных мешков и усталого вида. За это решение ее иногда критикуют, но Погребняк не видит в своем решении ничего постыдного.

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«А венчаться будете?»: SHAMAN и Мизулина посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя и рассмеялись, говоря о личном
SHAMAN и Мизулина посетили пасхальную службу и рассмеялись на вопрос о венчании
20 апреля 2025, 03:08

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец Шаман (настоящее имя – Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина посетили пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Пара поделилась впечатлениями от службы, поздравила россиян с праздником Пасхи и ответила на вопрос журналистов о возможном венчании. Об этом сообщает издание SHOT.
«Красивая, как всегда. Радостная, пасхальная — все, как должно быть, торжественно», — поделилась Мизулина впечатлениями от богослужения, улыбаясь вместе с Шаманом.
Пользуясь случаем, влюбленные ночью поздравили с Пасхой всю страну.

«Христос Воскресе!», — счастливо сказали они.
Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
Позднее аналогичное поздравление подписчикам появилось в Telegram-канале певца.

Относительно подготовки к празднику SHAMAN ответил, что, конечно, яйца уже покрашены и все готово к празднованию. Традиционно, как принято в России. На вопрос о венчании оба засмеялись, загадочно уйдя от ответа.

«Все узнаете! Читайте новости», — намекнул певец.
Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)

Отношения пары стали известны еще несколько недель назад. 9 марта Ярослав Дронов объявил о любви к Екатерине Мизулиной во время своего сольного концерта «Ты моя» на сцене «Live Арена» в Москве. С тех пор они не скрывают взаимной симпатии, часто появляются вместе и говорят друг о друге.

Например, недавно на премии «Шансон года» Шаман уверенно ответил на провокационный вопрос журналистки о его любимом женском имени: «Екатерина».

Также пару дней назад, 18 января, стало известно, что Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта. В число «санкционированных» попал и заслуженный артист России Шаман.

«Ура!», — лаконично прокомментировал он новость.
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Владимир Машков рассказал о своём отношении к любви
19 апреля 2025, 21:59

Владимир Машков (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актёр Владимир Машков в беседе с изданием Super рассказал о своём отношении к любви.
Сегодня в Москве состоялась презентация фильма «Самозванцы», который участвует в конкурсной программе «Русские премьеры» 47-го Московского международного кинофестиваля.

На премьере присутствовал Машков, который пообщался с журналистами и рассказал о любви.

«Любовь равна тотальному вниманию. То есть, вниманию к человеку, к деятельности, слову, к действию. <…> Можно так сказать: если вы к чему-то невнимательны, значит, вы это не любите», – отметил артист.
Также у Машкова спросили, помнит ли он о своей первой школьной влюблённости.

«Мы все нормальные мальчики… Ну, конечно, с памятью у меня всё хорошо», – ответил актёр.
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