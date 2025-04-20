Звезда «Кривого зеркала» Святослав Ещенко обратился к медикам из-за проблем со здоровьем

Мария Головинская (Погребняк) несколько лет назад рассталась с бывшим мужем Павлом, но фанаты не перестают удивляться, что этого союза больше нет. Мария нашла счастье в новых отношениях и, чем чаще она выкладывает светлые семейные посты, тем больше подписчики поражаются на Павла и его готовность «отпустить» такую женщину.