Звезда «Кривого зеркала» Святослав Ещенко обратился к медикам из-за проблем со здоровьем

Святослав Ещенко (Фото: Инстаграм* @sla8aha)
Юморист и актер театра Святослав Ещенко обратился к медикам из-за сильного скачка давления, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что артист пожаловался на резкую головную боль и скачки давления. По предварительной информации, 54-летнему Ещенко диагностировали гипертоническую болезнь, которая без должного лечения может спровоцировать инфаркт.
Святославу строго-настрого запретили сильные физические нагрузки. Однако артист продолжает выступать на сцене, Ещенко собирает полные залы.
Сам юморист обратил внимание, что обследование было плановое — в настоящее время он чувствует себя прекрасно и готовится к новым выступлениям в театре.
Ранее сообщалось, что московский суд четыре раза предпринимал попытки привлечь актрису Паулину Андрееву к административной ответственности за неуплату штрафа в срок.
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*Запрещен в РФ
Святославу строго-настрого запретили сильные физические нагрузки. Однако артист продолжает выступать на сцене, Ещенко собирает полные залы.
Сам юморист обратил внимание, что обследование было плановое — в настоящее время он чувствует себя прекрасно и готовится к новым выступлениям в театре.
Ранее сообщалось, что московский суд четыре раза предпринимал попытки привлечь актрису Паулину Андрееву к административной ответственности за неуплату штрафа в срок.
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