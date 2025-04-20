Mash: Валерию Леонтьеву приходится выступать в европейских кабаках

Валерий Леонтьев (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)
Певцу Валерию Леонтьеву приходится выступать в европейских кабаках, чтобы заработать денег, сообщил Телеграм-канал Mash.
Отмечалось, что артист выступает на банкетах или публичных ужинах, где отдыхают русские, за 15 миллионов рублей. Так, Леонтьев споет в июне во Франции. Однако корпоративов все меньше, особенно в РФ.
Леонтьев столкнулся с огромной конкуренцией, поскольку на курортах, куда приезжают россияне, готовы выступать и другие артисты. Уточнялось, что директор Леонтьева (к слову, он же сотрудничает с исполнительницей хита «Матушка» Татьяной Куртуковой) «не сдается и отчаянно пытается все устроить».
Напомним, сначала певец объявил, что покидает сцену, потом планировал отправиться в мировое турне.
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Леонтьев столкнулся с огромной конкуренцией, поскольку на курортах, куда приезжают россияне, готовы выступать и другие артисты. Уточнялось, что директор Леонтьева (к слову, он же сотрудничает с исполнительницей хита «Матушка» Татьяной Куртуковой) «не сдается и отчаянно пытается все устроить».
Напомним, сначала певец объявил, что покидает сцену, потом планировал отправиться в мировое турне.
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Ольга Енгалычева