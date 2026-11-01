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Адель и Рич Пол могли пожениться тайно: поклонники заметили новый намёк

Рич Пол назвал Адель женой и подогрел слухи о тайной свадьбе
Адель (Фото: Instagram* / @adele)

Возлюбленный Адель, спортивный агент Рич Пол, спровоцировал обсуждение возможной тайной свадьбы с певицей. Поводом стало новое видео, в котором он назвал звезду своей женой.



Во время ролика Полу предложили за минуту разгадать кроссворд и поинтересовались, часто ли он занимается подобными головоломками.

«Давно уже не занимался этим. Но моя жена делает это каждое утро», — ответил предприниматель.
Эти слова заставили поклонников предположить, что пара могла уже официально оформить отношения.

При этом Адель и сама не раз называла Рича мужем. О помолвке певица фактически сообщила случайно около трёх лет назад. Во время выступления в Мюнхене один из зрителей в шутку предложил ей выйти за него замуж. Артистка ответила, что не может принять предложение, поскольку уже помолвлена.

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Софья Метелева

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