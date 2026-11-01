Адель и Рич Пол могли пожениться тайно: поклонники заметили новый намёк

01 ноября 2026, 15:37

Рич Пол назвал Адель женой и подогрел слухи о тайной свадьбе

Адель (Фото: Instagram* / @adele)

Возлюбленный Адель, спортивный агент Рич Пол, спровоцировал обсуждение возможной тайной свадьбы с певицей. Поводом стало новое видео, в котором он назвал звезду своей женой.





Во время ролика Полу предложили за минуту разгадать кроссворд и поинтересовались, часто ли он занимается подобными головоломками.





«Давно уже не занимался этим. Но моя жена делает это каждое утро», — ответил предприниматель.