Адель и Рич Пол могли пожениться тайно: поклонники заметили новый намёк
Рич Пол назвал Адель женой и подогрел слухи о тайной свадьбе
Возлюбленный Адель, спортивный агент Рич Пол, спровоцировал обсуждение возможной тайной свадьбы с певицей. Поводом стало новое видео, в котором он назвал звезду своей женой.
Во время ролика Полу предложили за минуту разгадать кроссворд и поинтересовались, часто ли он занимается подобными головоломками.
«Давно уже не занимался этим. Но моя жена делает это каждое утро», — ответил предприниматель.Эти слова заставили поклонников предположить, что пара могла уже официально оформить отношения.
При этом Адель и сама не раз называла Рича мужем. О помолвке певица фактически сообщила случайно около трёх лет назад. Во время выступления в Мюнхене один из зрителей в шутку предложил ей выйти за него замуж. Артистка ответила, что не может принять предложение, поскольку уже помолвлена.