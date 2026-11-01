«Практически не видимся»: Евгения Медведева рассказала о жизни после свадьбы

01 ноября 2026, 14:13

Фигуристка Медведева призналась, что из-за работы редко проводит время с мужем

Евгения Медведева с мужем (Фото: Instagram* / @jmedvedevaj)

Фигуристка Евгения Медведева поделилась подробностями семейной жизни с хореографом Ильдаром Гайнутдиновым. В беседе с изданием «Клео» спортсменка призналась, что после свадьбы супругам оказалось непросто находить время друг для друга: у обоих очень плотный рабочий график.





Медведева старается распределять свои дела так, чтобы чаще бывать рядом с мужем, однако пока это удаётся не всегда. По её словам, их расписания редко совпадают: Ильдар приезжает на репетиции, уезжает, а затем возвращается и снова отправляется по делам. Сама Евгения тоже занята допоздна — иногда её рабочий день заканчивается только около 23 часов, а утром уже в 8:30 ей приходится выходить из дома.





«Работаем, практически не видимся… А в январе ледовые шоу и январские сказки я откатаю, и там опять будет время на себя, на мужа и собаку», — рассказала фигуристка.