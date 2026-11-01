«Можно всё»: Мария Шумакова сбросила 30 кг и раскрыла свой главный секрет

01 ноября 2026, 14:36

Мария Шумакова рассказала, как похудела на 30 килограммов без строгих диет

Мария Шумакова (Фото: Instagram* @shumakova_masha)

37-летняя актриса Мария Шумакова рассказала, как ей удалось похудеть на 30 килограммов и сохранить результат. Своими принципами питания она поделилась с подписчиками в личном блоге.





По словам артистки, добиться желаемой фигуры ей помогли не строгие диеты и постоянный подсчёт калорий, а отказ от жёстких ограничений. Шумакова считает, что важно научиться контролировать количество еды, но при этом не делить продукты на разрешённые и запрещённые.

«С тех пор как я убрала запреты, у меня появилась свобода выбора. Я понимаю, что мне можно всё. Я могу есть пиццу, шоколад, пирожные. Мне не нужно успевать съесть всё это сегодня, потому что завтра я снова смогу себе это позволить», — объяснила она.