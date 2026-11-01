Модель Елена Перминова заинтриговала поклонников огромным букетом белых роз

01 ноября 2026, 14:37

Елене Перминовой приписали новый роман после расставания с Тарасом Романовым

Елена Перминова (Фото: Instagram* / @lenaperminova)

40-летняя Елена Перминова, недавно переехавшая вместе с младшими детьми в Дубай, вновь оказалась в центре внимания поклонников. Модель опубликовала в личном блоге фотографию огромного букета белых роз, чем спровоцировала разговоры о возможном новом романе.