Модель Елена Перминова заинтриговала поклонников огромным букетом белых роз
40-летняя Елена Перминова, недавно переехавшая вместе с младшими детьми в Дубай, вновь оказалась в центре внимания поклонников. Модель опубликовала в личном блоге фотографию огромного букета белых роз, чем спровоцировала разговоры о возможном новом романе.
Подписчики предположили, что цветы могли быть подарком от тайного поклонника. Однако сама Елена пока не стала ни подтверждать, ни опровергать эти догадки.
В сентябре Перминова сообщила о расставании с манекенщиком Тарасом Романовым, который младше неё на десять лет. Ещё весной появлялись слухи о тайной помолвке пары, но уже летом стали обсуждать возможный разрыв. Вскоре после этого модель подтвердила, что их отношения завершились.
Роман с Романовым начался после расставания Елены с миллиардером Александром Лебедевым. Они были вместе почти 20 лет и воспитывают четверых детей: 17-летнего Никиту, 14-летнего Егора, 12-летнюю Арину и пятилетнего Александра. О завершении отношений Перминовой и Лебедева стало известно в конце 2024 года.
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