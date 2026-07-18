Адель Вейгель сообщила, что товары её бренда пострадали при пожаре на складах Wildberries
Косметики бренда блогера Адель Вейгель сгорела на складе Wildberries
Блогер и предприниматель Адель Вейгель рассказала в соцсетях о серьёзных трудностях, с которыми столкнулся её косметический бренд. По словам девушки, часть продукции была уничтожена в результате пожара на одном из складов Wildberries, что стало ощутимым ударом для бизнеса.
Адель призналась, что в нынешних условиях вести собственное дело становится всё сложнее. Она отметила, что предприниматели сталкиваются не только с высокой конкуренцией, но и с последствиями санкций, которые значительно усложняют производство и логистику.
«Сейчас любому предпринимателю тяжело вести бизнес, даже с учётом только одних санкций. Часть продукции — карандаши, блески — мы производим в Китае, на самом лучшем заводе, который работает уже больше 100 лет. На это уходят большие траты, чтобы привезти продукт в Россию своевременно», — рассказала Вейгель.По словам блогера, производство косметики за рубежом требует серьёзных финансовых вложений и длительной подготовки. После изготовления продукцию необходимо доставить в Россию, пройти все логистические этапы и вовремя обеспечить поставки на склады маркетплейсов. Потеря уже готовой партии товара означает не только прямые убытки, но и необходимость заново запускать процесс производства и поставок.
Несмотря на произошедшее, Адель дала понять, что не намерена останавливаться и продолжит развивать собственный бренд, несмотря на все сложности, с которыми сегодня сталкивается бизнес.