Адель Вейгель сообщила, что товары её бренда пострадали при пожаре на складах Wildberries

18 июля 2026, 16:37

Косметики бренда блогера Адель Вейгель сгорела на складе Wildberries

Адель Вейгель (Фото: Instagram* / @adelveigel)

Блогер и предприниматель Адель Вейгель рассказала в соцсетях о серьёзных трудностях, с которыми столкнулся её косметический бренд. По словам девушки, часть продукции была уничтожена в результате пожара на одном из складов Wildberries, что стало ощутимым ударом для бизнеса.





Адель призналась, что в нынешних условиях вести собственное дело становится всё сложнее. Она отметила, что предприниматели сталкиваются не только с высокой конкуренцией, но и с последствиями санкций, которые значительно усложняют производство и логистику.





«Сейчас любому предпринимателю тяжело вести бизнес, даже с учётом только одних санкций. Часть продукции — карандаши, блески — мы производим в Китае, на самом лучшем заводе, который работает уже больше 100 лет. На это уходят большие траты, чтобы привезти продукт в Россию своевременно», — рассказала Вейгель.