Прохор Шаляпин заявил, что опасается родственников из-за зависти

18 июля 2026, 15:45

Прохор Шаляпин признался, что боится потерять имущество

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* / @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин рассказал о непростых отношениях с родственниками и признался, что старается держать дистанцию из-за опасений по поводу их отношения к его имуществу. Об этом сообщает «7Дней.ру».





По словам шоумена, он сталкивался с завистью из-за своих квартир и поэтому предпочитает не подпускать близких слишком близко.





«Я их остерегаюсь. Даже вот этим вот моим квартирешкам завидуют. Я от всех родственников забаррикадировался, чтобы они меня не отравили. Иначе они меня изведут за эти мои квартиры», — заявил Прохор.