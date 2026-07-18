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Прохор Шаляпин заявил, что опасается родственников из-за зависти

Прохор Шаляпин признался, что боится потерять имущество
Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* / @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин рассказал о непростых отношениях с родственниками и признался, что старается держать дистанцию из-за опасений по поводу их отношения к его имуществу. Об этом сообщает «7Дней.ру».



По словам шоумена, он сталкивался с завистью из-за своих квартир и поэтому предпочитает не подпускать близких слишком близко.

«Я их остерегаюсь. Даже вот этим вот моим квартирешкам завидуют. Я от всех родственников забаррикадировался, чтобы они меня не отравили. Иначе они меня изведут за эти мои квартиры», — заявил Прохор.
Также артист отметил, что уже задумывался о судьбе своего наследства. По словам Шаляпина, если у него не будет детей, он не планирует оставлять имущество родственникам и рассматривает вариант передать его церкви.

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Софья Метелева

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