Прохор Шаляпин заявил, что опасается родственников из-за зависти
Прохор Шаляпин признался, что боится потерять имущество
Прохор Шаляпин рассказал о непростых отношениях с родственниками и признался, что старается держать дистанцию из-за опасений по поводу их отношения к его имуществу. Об этом сообщает «7Дней.ру».
По словам шоумена, он сталкивался с завистью из-за своих квартир и поэтому предпочитает не подпускать близких слишком близко.
«Я их остерегаюсь. Даже вот этим вот моим квартирешкам завидуют. Я от всех родственников забаррикадировался, чтобы они меня не отравили. Иначе они меня изведут за эти мои квартиры», — заявил Прохор.Также артист отметил, что уже задумывался о судьбе своего наследства. По словам Шаляпина, если у него не будет детей, он не планирует оставлять имущество родственникам и рассматривает вариант передать его церкви.