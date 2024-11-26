Администратор Буйнова опровергла заявления о паллиативном статусе певца

Александр Буйнов (фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что певцу диагностировали последнюю стадию рака предстательной железы и присвоили паллиативный статус. Издание заявляло, что о возможном излечении и ремиссии речи якобы не идет.
«Я не знаю, откуда взяли эту информацию. Конечно, это неправда. Великолепно себя чувствует. Вчера был концерт, сегодня, завтра и послезавтра. У нас все расписано каждый день», — заявила Козырь в беседе с NEWS.ru.Читайте также:
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