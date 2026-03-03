Администрация тюрьмы сократила срок заключения рэперу Пи Дидди

03 марта 2026, 16:19

Рэпер Пи Дидди проведёт в заключении до 25 апреля 2028 года

Шон Джон Комбс (Фото: Instagram* @diddy)

Федеральное бюро тюрем США скорректировало дату освобождения скандально известного рэпера Шона Джона Комбса, известного как Пи Дидди. Об этом сообщает «Пятый канал|Новости» во ВКонтакте.