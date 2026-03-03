Администрация тюрьмы сократила срок заключения рэперу Пи Дидди
Федеральное бюро тюрем США скорректировало дату освобождения скандально известного рэпера Шона Джона Комбса, известного как Пи Дидди. Об этом сообщает «Пятый канал|Новости» во ВКонтакте.
Согласно новым сведениям, музыкант выйдет на свободу 25 апреля 2028 года — предыдущая дата предполагала освобождение почти на полтора месяца позже. 56-летний артист отбывает наказание в исправительном учреждении Форт Дикс (Нью-Джерси).
Суд назначил ему 50 месяцев лишения свободы по делу, связанному с перевозкой людей с целью занятия проституцией. Администрация тюрьмы приняла решение смягчить режим содержания благодаря участию Комбса в программе реабилитации для людей с наркотической зависимостью.
Рэпер находится под стражей с сентября 2024 года. При этом жюри присяжных оправдало его по ряду более серьёзных обвинений, включая рэкет и торговлю людьми, что могло грозить артисту значительно более длительным тюремным сроком.
