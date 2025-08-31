«Адская кухня рака»: Гордон Рамзи столкнулся с серьёзной болезнью
Известный британский шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи сообщил о том, что перенёс операцию по удалению рака кожи. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в социальной сети.
В публикации Рамзи выразил благодарность медицинскому персоналу лондонской клиники The Skin Associates за оперативно проведённую процедуру. По его словам, у него была диагностирована и удалена базалиома — один из видов онкологического заболевания кожи. К сообщению шеф-повар приложил фотографию, на которой видна послеоперационная повязка, расположенная на шее, в области под ухом.
Гордон Рамзи широко известен благодаря кулинарным телешоу, таким как «Адская кухня». Как ресторатор, он добился значительного успеха: его заведения в совокупности были удостоены 16 звезд Мишлен. В своей карьере Рамзи в 2000 году обслуживал встречу Владимира Путина и Энтони Блэра.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
