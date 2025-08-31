«Адская кухня рака»: Гордон Рамзи столкнулся с серьёзной болезнью

31 августа 2025, 12:58

Быстрая работа врачей спасла шеф-повара Гордона Рамзи от рака кожи

Гордон Рамзи (Фото: Instagram* @gordongram)

Известный британский шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи сообщил о том, что перенёс операцию по удалению рака кожи. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в социальной сети.