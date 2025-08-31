Стало известно, как Алексей Воробьёв строит отношения с дочерью жены
Алексей Воробьёв показал, какие отношения у него сложились с дочерью жены
Алексей Воробьёв рассказал об отношениях с дочерью супруги в личном блоге.
Воробьёв, который вступил в брак с оперной певицей Аидой Гарифуллиной весной этого года, опубликовал видео с 9-летней дочерью супруги Оливией. В ролике, снятом во время поездки в автомобиле, девочка исполняет композицию Воробьёва «Дневник романтика».
После исполнения артист похвалил Оливию, а она, в свою очередь, пожелала ему удачи.
«Оливия — моя самая мощная и честная поддержка», — в ответ заявил Алексей.Эта публикация свидетельствует о сложившихся доброжелательных отношениях между артистом и дочерью его жены. Напомним, о своём браке со звездой оперы Воробьёв официально объявил спустя несколько дней после появления в СМИ сообщений о тайной регистрации отношений.