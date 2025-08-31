Стало известно, как Алексей Воробьёв строит отношения с дочерью жены

31 августа 2025, 11:03

Алексей Воробьёв показал, какие отношения у него сложились с дочерью жены

Алексей Воробьёв (Фото: Telegram @alexsparrow_official)

Алексей Воробьёв рассказал об отношениях с дочерью супруги в личном блоге.





Воробьёв, который вступил в брак с оперной певицей Аидой Гарифуллиной весной этого года, опубликовал видео с 9-летней дочерью супруги Оливией. В ролике, снятом во время поездки в автомобиле, девочка исполняет композицию Воробьёва «Дневник романтика».



После исполнения артист похвалил Оливию, а она, в свою очередь, пожелала ему удачи.

«Оливия — моя самая мощная и честная поддержка», — в ответ заявил Алексей.