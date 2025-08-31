«Надо ругаться и радоваться»: Александр Буйнов раскрыл формулу идеального брака

31 августа 2025, 12:49

Александр Буйнов раскрыл, почему его брак с женой не распадается десятилетиями

Александр Буйнов (Фото: Instagram* @buinovofficial)

Певец Александр Буйнов, который состоит в браке более 40 лет, рассказал о своём взгляде на долгие и гармоничные отношения. Слова артиста приводит mk.ru.





По словам Буйнова, ключом к семейному счастью является избегание рутины. Артист признался, что не придаёт особого значения круглым датам, так как они никогда не были его сильной стороной. Основой крепкого союза он назвал насыщенную и разнообразную жизнь.



Певец отметил, что его отношения с супругой Алёной никогда не были скучными. Он также добавил, что страсть в паре поддерживается через эмоции.

«Надо жить, эмоции выплескивать, смеяться, ругаться, радоваться. Чувства постоянно подогреваются именно эмоциями. Об этом нельзя забывать», — подчеркнул он.