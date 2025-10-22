«Адский ад»: Ольга Бузова высказалась о кибератаке на свой блог
Ольга Бузова заявила о намерении обратиться в полицию после взлома её аккаунта
Телеведущая и певица Ольга Бузова стала жертвой хакеров, которые взломали её страницу в Instagram*. Об этом артистка рассказала в своём Telegram-канале, отметив, что переживает произошедшее крайне тяжело.
По словам звезды, особенно неприятно осознавать, что от её имени теперь могут публиковаться ложные сообщения. Она отметила, что это кража личности и «адский ад».
Телеведущая поблагодарила близких за поддержку, отметив слова своей матери.
«С утра мамочка написала мне сообщение, что никакие жизненные ситуации не стоят нашего здоровья и наших нервов», — поделилась певица.Ольга также заявила, что намерена обратиться в правоохранительные органы.
«Я верю в лучшее и буду заниматься этим вопросом. Более того, я планирую подать заявление и в органы соответствующие, потому что это кража, взлом, это преступление», — подчеркнула артистка.Бузова добавила, что верит в справедливое разрешение ситуации и восстановление доступа к своему аккаунту.