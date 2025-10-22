«Каждую неделю скидываю деньги»: Галустян рассказал, как помогает дочерям после развода

22 октября 2025, 17:36

Михаил Галустян рассказал о жизни после развода и общении с дочерьми

Михаил Галустян с бывшей женой и детьми (Фото: Instagram* / @m_galustyan)

Актёр и комик Михаил Галустян поделился подробностями о своей жизни после развода с Викторией Штефанец.





В беседе с «Пятым каналом» артист подчеркнул, что отношения с дочерьми остались прежними, несмотря на перемены в личной жизни.





«В наших отношениях с девочками ничего не изменилось. Мы постоянно на связи, я участвую в их жизни, поддерживаю их», — отметил Галустян.

«Каждую неделю скидываю деньги на карточку, чтобы тратили — на карманные расходы. Чтобы могли поесть, купить косметику, ещё чего-то. На каникулах летают в Дубай отдыхать», — рассказал артист.