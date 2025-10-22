«Знают все её бзики»: Буланова боится уволить своих артистов — у них на неё компромат

22 октября 2025, 17:06

Стало известно, почему Татьяна Буланова не увольняет своих сотрудников

Татьяна Буланова (Фото: Telegram / @bulanovacom)

Татьяна Буланова, по словам близкой родственницы одного из её танцовщиков, не спешит увольнять членов своего коллектива вовсе не из-за дружбы или привязанности. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита Короля».





Причина, утверждает источник, гораздо прозаичнее — за годы совместной работы артисты успели собрать достаточно личной информации о певице, чтобы поставить её в неловкое положение.





«Таня их никогда не посмеет уволить. Они знают о ней всё, подробности, которые чужим людям лучше не знать. Она поэтому старается избегать конфликтов с коллективом, никаких договоров о молчании никто же не подписывал, сами понимаете. И ленивая она, чтобы новый коллектив собирать, учить, соответствовать, эти ребята уже знают все её бзики, поэтому с ними удобно», — поделилась собеседница из окружения артистки.