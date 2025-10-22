«Знают все её бзики»: Буланова боится уволить своих артистов — у них на неё компромат
Стало известно, почему Татьяна Буланова не увольняет своих сотрудников
Татьяна Буланова, по словам близкой родственницы одного из её танцовщиков, не спешит увольнять членов своего коллектива вовсе не из-за дружбы или привязанности. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита Короля».
Причина, утверждает источник, гораздо прозаичнее — за годы совместной работы артисты успели собрать достаточно личной информации о певице, чтобы поставить её в неловкое положение.
«Таня их никогда не посмеет уволить. Они знают о ней всё, подробности, которые чужим людям лучше не знать. Она поэтому старается избегать конфликтов с коллективом, никаких договоров о молчании никто же не подписывал, сами понимаете. И ленивая она, чтобы новый коллектив собирать, учить, соответствовать, эти ребята уже знают все её бзики, поэтому с ними удобно», — поделилась собеседница из окружения артистки.Так что слухи о «большой дружбе» в коллективе, похоже, были слегка преувеличены.