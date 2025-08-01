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Дибров нанял адвоката экс-супруга Алсу для развода с бросившей его женой

Дибров нанял адвоката Добровинского для развода с женой Полиной
Полина и Дмитрий Дибровы (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Недавно стало известно, что Полина и Дмитрий Дибровы подали заявление на развод. Бракоразводный процесс будет вести звездный адвокат Александр Добровинский.



Как сообщает Starhit, Дмитрий и Полина, помимо троих детей, будут делить многочисленную дорогостоящую недвижимость. Добровинский является специалистом по данным делам, а к тому же и давним другом телеведущего. Юрист защищал интересы Яна Абрамова в громком суде с Алсу, где, помимо многомиллионного состояния, была и взаимная неприязнь сторон.

При этом в окружении Дибровых заявили, что здесь при разводе скандала не ожидается. Сам Добровинский отказался от каких-либо комментариев по данному делу.

Иван Мусатов

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