Дибров нанял адвоката экс-супруга Алсу для развода с бросившей его женой
Недавно стало известно, что Полина и Дмитрий Дибровы подали заявление на развод. Бракоразводный процесс будет вести звездный адвокат Александр Добровинский.
Как сообщает Starhit, Дмитрий и Полина, помимо троих детей, будут делить многочисленную дорогостоящую недвижимость. Добровинский является специалистом по данным делам, а к тому же и давним другом телеведущего. Юрист защищал интересы Яна Абрамова в громком суде с Алсу, где, помимо многомиллионного состояния, была и взаимная неприязнь сторон.
При этом в окружении Дибровых заявили, что здесь при разводе скандала не ожидается. Сам Добровинский отказался от каких-либо комментариев по данному делу.
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