«Шестеро детей остались сиротами»: Объявлено о смерти жены любовника Полины Дибровой
Тело жены Романа Товстика, любовника Полины Дибровой, требуют забрать из Италии
Скандал Дмитрия Диброва, в котором его супруга Полина якобы закрутила роман с женатым 50-летним бизнесменом Романом Товстиком, привёл к смерти жены любовника Дибровой. Соответствующий пост с требованием забрать тело из Италии появился в личном блоге супруги Товстика. 30 июля Роман Товстик подтвердил все слухи, публично заявив о разводе с женой Еленой после 19 лет брака.
Супруге Романа после данного заявления стало плохо, а близкие пары сообщили, что женщина пребывает в тяжелом состоянии. А спустя несколько часов после произошедшего на страничке Елены появилось сообщение, в котором было объявлено о её смерти.
«К сожалению, Роману придется забрать тело из Италии свой жены! Разрушив семью, убив мать и 6 детей .. так жестоко уходя к ее подруге семьи .. это невозможно пережить .. 22 года счастливого брака, нож в спину, последнему малышу 1 год .. все остались сиротами без матери», — сказано в послании (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.)Отмечается, что Елена за 17 часов до этого опубликовала большой текст о предательстве супруга.
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