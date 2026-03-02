Иван Ургант может вернуться в эфир в ближайшее время
Телеведущий Иван Ургант появился на закрытом мероприятии в Москве, посвящённом презентации нового смартфона. Артист выступил в роли ведущего, шутил и уверенно держался на сцене.
После начала спецоперации Ургант опубликовал в соцсети чёрный квадрат, после чего его проект «Вечерний Ургант» приостановили. В последнее время шоумен выступал за границей и вел частные корпоративы в России.
Продюсер Андрей Ковалев в беседе с «Абзацем» заявил, что возвращение телеведущего в эфир возможно в ближайшее время. По его мнению, отсутствие Урганта в реестре иноагентов может сыграть в его пользу, а со временем он способен вновь появиться на одном из федеральных каналов.
Читайте также: