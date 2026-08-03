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Лариса Долина раскрыла имена молодых артистов, с которыми хочет записать дуэты

Лариса Долина заявила о желании записать дуэты с Мотом, Jony и Севиль
Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Народная артистка России Лариса Долина заявила о желании продолжить эксперименты в современной музыке и записать новые совместные треки с популярными молодыми исполнителями. Её слова приводит ТАСС.



Певица отметила, что работа с молодыми коллегами вдохновляет её.

«Я люблю экспериментировать и очень люблю петь с молодыми артистами. Это даёт мне импульсы. Я молодею рядом с ними», — пояснила Лариса Александровна.
Среди потенциальных партнёров артистка назвала певицу Севиль. Для реализации этой идеи, по её словам, требуется подходящий музыкальный материал.
«Может быть, Артик напишет», — подчеркнула она.
Кроме того, Долина выразила готовность к новым дуэтам с Мотом и Jony.

Ранее стало известно, что Лариса Долина попала в поле зрения правоохранителей. Причиной этому стал неоплаченный штраф ГИБДД.

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