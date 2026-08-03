Лариса Долина раскрыла имена молодых артистов, с которыми хочет записать дуэты

03 августа 2026, 15:26

Лариса Долина заявила о желании записать дуэты с Мотом, Jony и Севиль

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Народная артистка России Лариса Долина заявила о желании продолжить эксперименты в современной музыке и записать новые совместные треки с популярными молодыми исполнителями. Её слова приводит ТАСС.





Певица отметила, что работа с молодыми коллегами вдохновляет её.

«Я люблю экспериментировать и очень люблю петь с молодыми артистами. Это даёт мне импульсы. Я молодею рядом с ними», — пояснила Лариса Александровна.

«Может быть, Артик напишет», — подчеркнула она.