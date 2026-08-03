Лариса Долина раскрыла имена молодых артистов, с которыми хочет записать дуэты
Лариса Долина заявила о желании записать дуэты с Мотом, Jony и Севиль
Народная артистка России Лариса Долина заявила о желании продолжить эксперименты в современной музыке и записать новые совместные треки с популярными молодыми исполнителями. Её слова приводит ТАСС.
Певица отметила, что работа с молодыми коллегами вдохновляет её.
«Я люблю экспериментировать и очень люблю петь с молодыми артистами. Это даёт мне импульсы. Я молодею рядом с ними», — пояснила Лариса Александровна.Среди потенциальных партнёров артистка назвала певицу Севиль. Для реализации этой идеи, по её словам, требуется подходящий музыкальный материал.
«Может быть, Артик напишет», — подчеркнула она.Кроме того, Долина выразила готовность к новым дуэтам с Мотом и Jony.
Ранее стало известно, что Лариса Долина попала в поле зрения правоохранителей. Причиной этому стал неоплаченный штраф ГИБДД.